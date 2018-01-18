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Приморцы уже могут подавать заявки на ипотеку с господдержкой по ставке 6% годовых
Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой для Москвы - 8 млн рублей, для Приморья - 3 млн рублей
АИЖК и банк «Российский капитал» запускают программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке 6% годовых и начинают прием заявок от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок. Выдача ипотечных кредитов по программе начнется в январе 2018 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Ранее Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.
Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать через сайт АИЖК, а также во всех офисах банка «Российский капитал», где выдается ипотека, и в офисах партнеров Агентства. Ипотечные кредиты АИЖК выдаются в более чем 80 регионах страны. Со стандартным пакетом документов необходимо предоставить свидетельства о рождении детей.
В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге. По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на новый кредит, и по нему не было просрочек.
Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.
Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для Приморья и Дальнего Востока, а также для других регионов – 3 млн рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией «Легкая ипотека» и «Справка о доходах по форме кредитора».
Узнать, где можно подать заявку на ипотечный кредит АИЖК в вашем регионе, можно по ссылке. Подробнее о программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Досье "Золотого Рога": 100% акций банка «Российский капитал» принадлежит АИЖК. На его базе создается универсальный ипотечно-строительный банк под брендом ДОМ.РФ, который планирует войти в топ-3 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в 2020 году.
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