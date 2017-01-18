Банки Приморья в 2017-м хотят догнать 2014-й по ипотечному кредитованию

Банки Приморского края рассказали о росте количества выданных ипотечных кредитов в 2016-м году в полтора раза (от 16,5 до 25%) по сравнению с 2015-м. Как отметили эксперты сегодня, 18 января, в ходе обсуждения реалий и тенденций ипотечного кредитования на Дальнем Востоке, рост ипотечных сделок вряд ли связан с тем, что люди стали богаче и увереннее в завтрашнем дне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- В Приморском крае наш банк выдал ипотечных кредитов на 8 млрд рублей в 2014 году и только 5 млрд - в 2016-м, - отметила начальник центра ипотечного кредитования ВТБ24 Людмила Уланова, - В 2017 году мы планируем приблизиться к уровню 2014 года, хотя вряд ли уже стоит ожидать такого ажиотажа на покупку недвижимости, как это было в то время.

Тем не менее, по словам Улановой, в Приморье отмечается отложенный спрос на ипотечные кредиты.

- Люди ждали времени, когда ипотечные ставки поползут вниз, как и цены на жилье, - добавила Уланова. - Стоит отметить, что сейчас наблюдается как раз такая картина. Однако спрос на жилье определяют вовсе не процентные ставки по ипотеке, его определяет стоимость самого жилья. Отметим, что достойного жилья по доступным ценам в Приморье все еще недостаточно: 80% ипотечных кредитов в нашем банке все еще выдается на жилье вторичного сегмента рынка. Новострой занимает лишь 20%.

Сравнительно низкий спрос на квартиры в новых домах подтвердил и представитель Дальневосточного Банка Вячеслав Тогобицкий.

- В нашем банке в 2016 году мы выдали 90% ипотечных кредитов на жилье на вторичном рынке и только 10% - на первичном, - отметил Тогобицкий. - Ставки по ипотеке действительно ползут вниз. Эта тенденция имеет поступательный характер: сегодня средняя процентная ставка по ипотеке в Приморье - 12,5% годовых. Думаю, в 2017 году она достигнет уровня 11,5 - 12% годовых.

По словам экспертов, на снижение процентных ставок не влияла госпрограмма поддержки ипотеки, которая с 2017 года прекратила свое действие. Поводом для снижения ставок стала общая стабилизация финансовой ситуации в России.

Как отметили эксперты, Владивосток по-прежнему занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих квартир в России. Дороже жилье только в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи.

- Хотя жилье на вторичном рынке подешевело с 96% (2015 год) до 80% от уровня 2014 года, когда был всплеск продаж, оно все равно остается одним из самых дорогих в России, - добавил Тогобицкий.

При этом в Приморье такие цены устанавливаются на жилье, качество которого оставляет желать лучшего. В основном - это старый фонд.

- Люди серьезнее стали относиться к покупкам, - добавила Уланова. - Хотя их еще не интересуют огромные дорогие апартаменты, но уже интересует 1-2-комнатное жилье в новых домах. Такие предложения в Приморье есть, но их не так много.

Представители банков объявили о своих планах на поддержку в 2017 году малоэтажного строительства.

- На этом рынке очень низкий уровень конкуренции, - добавил представитель Дальневосточного банка. - Поэтому в 2017 году мы планируем разрабатывать ипотечные продукты в этом направлении.