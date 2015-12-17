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Греф: cтавки по кредитам будут падать

17 Декабря 2015, 17:00 | Приморье
Ставки по банковским кредитам компаниям в РФ опустятся ниже 10% в 2016 году, заявил глава Сбербанка России Герман ГРЕФ, выступая в Совете Федерации. По его словам, банковский сектор пострадал из-за кризиса больше всех, но это не вина ЦБ.
 
«Мы видим сегодня избыток ликвидности в банковском секторе. Я думаю, что в следующем году банки начнут приходить уже в себя, начнется конкуренция за нормальных заемщиков, и ставки будут падать. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки уже ниже 10%, даже, может быть, ставки выйдут на докризисный уровень», - сказал Герман Греф.

По его словам, такой уровень ставок вполне нормален при прогнозируемой Сбербанком инфляции 7,5-8,5% в 2016 году. «Проблемы ни со спросом на деньги, ни с высокими ставками в следующем году не будет так, как было, особенно в первой половине этого года, совершенно шоковая ситуация», - сказал Греф.

Он отметил, что ставки банков по кредитам компаниям уже снижаются в этом году. «Я думаю, что ставки, которые устанавливает Центральный банк, будут дальше падать», - добавил Герман Греф, говоря о политике ЦБ.

Банковский сектор пострадал из-за кризиса больше всех, но это не вина ЦБ, считает глава Сбербанка.

«Политика ЦБ была, на мой взгляд, очень и очень адекватной как с точки зрения реагирования на рыночную ситуацию, так и с точки зрения реагирования на ситуацию в банковском секторе. Валютный кризис 2014 года, который произошел в конце года, было шоком для всех, но это не вина ЦБ, это сложение целого ряда обстоятельств», - отметил Герман Греф.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

 

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Теги: кредиты 






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