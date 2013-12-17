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ВТБ в Приморье отметил рост показателей по срочным депозитам
Банк ВТБ в Приморском крае подвел итоги 11 месяцев 2013 года. Кредитно-документарный портфель банка вырос за отчетный период на 52% и на 1 декабря 2013 года составил 38,5 млрд рублей. Всего за 11 месяцев 2013 года предприятиям выдано кредитов на общую сумму 53,7 млрд рублей.
Привлекает внимание общий объем средств корпоративных клиентов, размещенных на счетах, который на 1 декабря составил 7,4 млрд рублей. Это на 18% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом сумма срочного размещения выросла более чем два раза, на 3 млрд рублей.
«Такой рост срочных пассивов объясним востребованностью продуктов, позволяющих клиентам размещать свободные денежные средства для получения дополнительного дохода. При этом в зависимости от возможностей клиента по сроку размещения это может быть размещение в виде овернайта, иными словами размещения «на ночь», или более длительный срок. Размещая свободные средства клиента, ВТБ помогает не только сохранить, но и приумножить капитал, максимально эффективно используя свободные ресурсы. Именно поэтому многие клиенты теперь не просто держат остатки на расчетных счетах, а перераспределяют их в срочные депозиты и овернайты, что и вызвало рост показателя в структуре пассивов», - рассказала руководитель Дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.
Отмечен рост показателей ВТБ в Приморье и по выдаче банковских гарантий. За 11 месяцев банковских гарантий выдано на сумму 2,2 млрд рублей. Данные показатели значительно превышают итог аналогичного периода 2012 года, за который было выдано гарантий на общую сумму 1,45 млрд рублей.
Параллельно ВТБ сопровождает значительные объемы конверсионных и обменных операций. На расчетном обслуживании в Приморье находится внешнеторговых контрактов на общую сумму $4,7 млрд, это на 16% выше показателей начала года. По итогам 11 месяцев объем конверсионных операций составил $0,9 млрд, а обменных операций с наличной иностранной валютой было осуществлено на сумму около $7,5 млн.
Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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