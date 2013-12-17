Черная пятница пришла к российским банкам

13 декабря стало знаковым для российского банковского сектора

В минувшую пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков из топ-150 российских кредитных организаций по активам. Это зарегистрированные в Москве Инвестбанк и Банк проектного финансирования (БПФ), а также Смоленский банк. Суммарный объем страховых выплат вкладчикам - более 51 млрд рублей - рекордный для Агентства по страхованию вкладов.

Общий объем страховых выплат вкладчикам банков, у которых с начала осени были отозваны лицензии (включая банк «Пушкино» и Мастер-банк), превысит 110 млрд рублей. «Это означает, что Фонд страхования вкладов сократится с 230 млрд руб., по данным на сентябрь, до 110-120 млрд рублей. Ситуацию можно назвать достаточно критичной, банкротство одного из крупных розничных банков, входящих в топ-50, приведет к тому, что система страхования вкладов исчерпает свои возможности», - отмечает главный эксперт «Интерфакс ЦЭА» Алексей БУЗДАЛИН.

Незадолго до этого ситуацию в банковской системе рассматривали эксперты на конференции «Российский банковский сектор: ЦБ «закручивает гайки» - чем ответит рынок?», организованной «Финамом».

Чистить нельзя оставить

Эксперты разошлись во мнениях, нужна ли банковскому рынку чистка.

«Да, действительно нужна. Однако прежде, когда в бюджете хватало денег, на деятельность таких банков смотрели «сквозь пальцы», ограничиваясь предупреждениями и точечным возбуждением дел против некоторых топ-менеджеров. Теперь ситуация изменилась. Как ни банально это звучит, но российский бюджет действительно «трещит по швам», а теневой сектор, только согласно консервативной оценке, которую давали представители наших монетарных властей, составляет порядка 15-20% от экономики, т.е., при годовом ВВП около 60 трлн рублей, это 9-12 трлн рублей. Весьма существенная сумма, с которой не платятся налоги», - говорит аналитик ФЦ «Инфина» Вероника ЧЕКИНА.

А вот финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков Валерий ПЕТРОВ смотрит на это под другим углом. «Понятно, что у ВТБ и Сбербанка все хорошо, и понятно, что есть проблемные банки, непонятно почему, несмотря на то что Сергей ИГНАТЬЕВ давно говорил о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, но эта деятельность не была пресечена прежде, чем у них возникли серьезные обязательства перед вкладчиками? Кто виноват - законодательство, банковский надзор, или это результат смены руководства в ЦБ? Чистка точно нужна, но только не банкам, а чиновникам, которые допускают, чтобы фонды АСВ тратились в таких объемах. Консолидация - не самоцель для такой большой страны, как Россия».

Как обезопаситься вкладчику

Старший аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий КРАВЧЕНКО считает, что ключевой момент - это, конечно же, участие банка в системе страхования вкладов. «Так как даже если это и не убережет от отзыва лицензии, то поможет вернуть все или часть денежных средств. Для вкладчиков, отличающихся консервативным подходом, но в то же время не желающих ограничиваться доходностью депозитов в госбанках, можно порекомендовать отобрать частные банки из списка 30-ти крупнейших по активам либо крупнейшие розничные банки, отличающиеся относительно высокими ставками, но в то же время уже проверенные кризисными годами», - говорит аналитик.

Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станисла ВОЛКОВ: «Система страхования вкладов очень хорошо себя зарекомендовала. АСВ старается максимально широко освещать в СМИ наступление страховых случаев, а выплата страховок начинается уже через две недели после наступления страхового случая. Наличие у банка кредитного рейтинга (не путать с рэнкингом - например, вхождение в ТОП-30 по активам) - отличная возможность для вкладчика проверить качество финучреждения. Рейтинговые действия также обычно широко представлены в прессе (на собственных сайтах банки далеко не всегда представляют актуальную информацию). В большинстве случаев рейтинги отражают актуальную ситуацию, происходящую в банке. Конечно, такие случаи, как предоставление недостоверной отчетности, агентства отследить не могут (это под силу только Банку России), но это все-таки не частые случаи».

Валерий Петров советует вкладчикам самим собирать информацию. «Сейчас Интернет - лучший друг вкладчика. Информация просачивается очень быстро. Но я бы предостерег от «охоты на ведьм» и недобросовестной конкуренции. Не стоит доверять разным «черным спискам», которые недобросовестные маркетологи пытаются распространять через форумы. Но если информация появляется в источниках, заслуживающих вашего доверия, то реагировать надо быстро. Опять же ЦБ вполне по силам повысить градус взаимного доверия».

Хватит ли сил АСВ

Эксперты считают, что ситуация, при которой может не хватить средств из фонда АСВ, в принципе невозможна по политическим причинам.

«В противном случае проблемы будут выражаться уже не в количестве оставшихся миллиардов на выплаты вкладчикам, а в панике всех клиентов и контрагентов вне зависимости от размера и характера акционерного капитала банка. Уверен, что люди, принимающие решения об отзыве лицензии, отлично это понимают и руководствуются прежде всего здравым смыслом», - говорит Юрий Кравченко.

А вот Станислав Волков видит, что фонд АСВ не справится с потоком отзывов лицензий у банков уровня Мастер-банка. «Но нужно понимать, что страхование не может (да и не должно) обеспечить выплаты всем вкладчикам, если (чисто гипотетически) предположить, что вся банковская система рухнет, - отмечаетт аналитик. - В противном случае банкам нужно было бы отчислять в Фонд ССВ 100% того, что они привлекли от вкладчиков. Существует определенная вероятность реализации страхового случая, и это учитывается в отчислениях в ССВ. Также нужно не забывать, что, во-первых, глава ЦБ заявила, что таких банков, как Мастер-банк, - немного, во-вторых, далеко не во всех даже крупных банках объем вкладов физлиц сопоставим с Мастер-банком (многие банки работают больше с юрлицами). Кроме того, проблемы в банках не всегда заканчиваются отзывом лицензии».

Кому это нужно?

Экспертам также был задан вопрос из области фантастики - насколько состоятельна такая конспирологическая версия: ЦБ затеял чистку банков, работая на появление очередной госкорпорации, условного суперпупермегабанка, который и будет осчастливливать своими услугами и физлица, и бизнес?

«Это вряд ли. Думаю, что ВТБ 24 и Сбербанк по праву выиграли тендер и благодаря этому привлекут к себе много клиентов, работая агентами АСВ. Вряд ли эта практика станет системой, так как никому не нужны политические последствия», - сказал Валерий Петров.

«Конечно, такая версия несостоятельна, поскольку для создания «суперпупермегабанка» потребуется отозвать лицензии сразу у нескольких «Мастер-банков», а это нереально ни с точки зрения выплат со стороны АСВ, ни с политической точки зрения. Понятно, что действия ЦБ по отзыву лицензий приводят к определенной консолидации рынка, это неизбежно. Но говорить о каком-то переделе рынка неразумно», - считает Станислав Волков.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.