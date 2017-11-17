У приморцев не хватает терпения ждать новые купюры

Банк России напоминает, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала.

Представители отдела по связям с общественностью Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации следующим образом комментирует сложившуюся ситуацию: «Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет».