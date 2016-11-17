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Банк "Российский капитал" в декабре откроет филиал во Владивостоке

17 Ноября 2016, 18:18 | Приморье

Первый в дальневосточном регионе филиал банк «Российский капитал» презентовал в Хабаровске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя председателя правления банка «Российский капитал» Владимира ВОЕЙКОВА, в уходящем году финансовая компания сделала огромный рывок в продвижении своих продуктов.

- Мы полностью изменили стратегию, во главу угла поставив интересы клиента, - сказал Владимир Воейков в ходе пресс-конференции, на которой состоялась презентация нового игрока на финансовом рынке региона. – Провели технологическую революцию, поменяли практически все: от бизнес-процессов по кредитованию физических и юридических лиц до транзакционных услуг, оптимизировали сеть филиалов и офисов.

Сегодня финансовая организация позиционирует себя как универсальный банк с государственной поддержкой, входит в ТОП 30 крупных банков России. Его акционером является Агентство по страхованию вкладов. Одним из приоритетов в деятельности банка является ипотечное кредитование.

- Программу по ипотеке мы считаем ключевой во всех регионах, где находятся центры ипотечного кредитования (ЦИК),  - отметил Владимир Воейков, - до конца года планируем открыть  еще 18 ЦИК.

Он также сказал, что в 2017 году банк намерен выдавать ипотеку в объеме 3 млрд рублей в месяц и довести портфель ипотечного кредитования к концу следующего года до 25 млрд рублей.

- Планы амбициозные, но мы уверены, что с такой командой, как у нас, в том  числе и той, что сформирована в недавно открывшемся филиале «Хабаровск», мы справимся, - уверенно заявил вице-президент – директор департамента управления корпоративными продажами банка «Российский капитал» Евгений МОНИН.

Он также сообщил, что в декабре откроется филиал и во Владивостоке.

Вера КАЛИНИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: российский капитал  банк 



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