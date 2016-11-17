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Банк "Российский капитал" в декабре откроет филиал во Владивостоке
Первый в дальневосточном регионе филиал банк «Российский капитал» презентовал в Хабаровске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По словам заместителя председателя правления банка «Российский капитал» Владимира ВОЕЙКОВА, в уходящем году финансовая компания сделала огромный рывок в продвижении своих продуктов.
- Мы полностью изменили стратегию, во главу угла поставив интересы клиента, - сказал Владимир Воейков в ходе пресс-конференции, на которой состоялась презентация нового игрока на финансовом рынке региона. – Провели технологическую революцию, поменяли практически все: от бизнес-процессов по кредитованию физических и юридических лиц до транзакционных услуг, оптимизировали сеть филиалов и офисов.
Сегодня финансовая организация позиционирует себя как универсальный банк с государственной поддержкой, входит в ТОП 30 крупных банков России. Его акционером является Агентство по страхованию вкладов. Одним из приоритетов в деятельности банка является ипотечное кредитование.
- Программу по ипотеке мы считаем ключевой во всех регионах, где находятся центры ипотечного кредитования (ЦИК), - отметил Владимир Воейков, - до конца года планируем открыть еще 18 ЦИК.
Он также сказал, что в 2017 году банк намерен выдавать ипотеку в объеме 3 млрд рублей в месяц и довести портфель ипотечного кредитования к концу следующего года до 25 млрд рублей.
- Планы амбициозные, но мы уверены, что с такой командой, как у нас, в том числе и той, что сформирована в недавно открывшемся филиале «Хабаровск», мы справимся, - уверенно заявил вице-президент – директор департамента управления корпоративными продажами банка «Российский капитал» Евгений МОНИН.
Он также сообщил, что в декабре откроется филиал и во Владивостоке.
Вера КАЛИНИНА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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