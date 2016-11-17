Высокодоходные вклады остались в прошлом

За последние полгода ставки по вкладам обжились в области однозначных цифр. Единичные предложения на особых условиях порой превышают 10% годовых, но их не сравнить с теми, что были прошлой и тем более позапрошлой весной. Через год, впрочем, и сегодняшние ставки вкладчики смогут вспоминать как нереально высокие.

Если в начале мая максимальная ставка по вкладам была 9,755% годовых, упав за предыдущие шесть месяцев на десятые доли процентного пункта (с 9,917%), то в последней декаде октября она была уже лишь 8,78%. При этом действительно экстремальные предложения банков (а ЦБ рассчитывает максимальную ставку по лидерам рынка) просели куда заметнее, пишут «Деньги».

Год назад десятки банков предлагали вклады под 12-13,4% годовых, полгода назад было еще немало предложений под 11-12%. Сейчас остались лишь единичные банки со вкладами более чем под 10% годовых, и то, как правило, речь идет о крупных суммах и особых условиях.

Отчасти такое падение доходности экстремальных предложений связано с активностью ЦБ в направлении отзыва лицензий, особо затронувшей именно банки с пиковыми ставками. Несколько повлияла на ситуацию политика лидеров рынка, отразившаяся в снижении максимальной ставки. Банк России, как известно, рекомендует не превышать ее более чем на 3,5 процентных пункта. Сейчас, впрочем, в отличие от ситуации годичной давности, банки к запретному рубежу и близко не подбираются. Ведь если привлечение средств вкладчиков не связано с необходимостью срочно закрыть финансовую дыру, то эти деньги надо еще как-то суметь прибыльно разместить.

«Российские банки впервые оказались в подобной ситуации. Высокая ключевая ставка, снижающаяся инфляция и растущие на этом фоне реальные процентные ставки. Медленно восстанавливающаяся, особенно у не самых крупных банков, маржа. Идущий и не собирающийся заканчиваться банковский кризис, - отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил МАТОВНИКОВ. - Банковская система сегментирована, и у разных групп банков ситуация отличается. Но, например, госбанки и частные банки с хорошей репутацией видят невысокую заинтересованность клиентов в кредитах по существующим ставкам. Приток средств у них есть, а кредитовать некого. Кредитный портфель сокращается. И они еще с весны, когда в целом были погашены кредиты ЦБ, стали снижать ставки по депозитам физлиц. Этот процесс продолжится и в следующем году. При этом кривая доходности останется инвертированной: более короткие депозиты будут доходнее долгосрочных».

Для вкладчиков это, на первый взгляд, не очень хорошие новости. Однако значение все-таки имеет не номинальная, а реальная доходность, иначе говоря, то, какой окажется инфляция в будущем и как будут соотноситься с нею ставки. «При достижении инфляцией к концу 2017 года уровня 4% депозитные ставки крупнейших банков могут в целом опуститься к уровню 5%. У менее крупных может быть и 6% и выше, - считает Михаил Матовников. - В четырехпроцентную инфляцию верят не все, говорят о 5-7%. Но даже не точное достижение целевой цифры, а сама возможность приближения к 4% уже создает серьезный процентный риск для банков. И эта ситуация - вызов не только для вкладчиков, но и для банков».

Абсолютно точных цифр инфляции и ставок по вкладам, которые нас ждут к концу 2017 года, сегодня, конечно, не сможет назвать никто, включая и ЦБ. Но пока Банк России заявляет о намерении удерживать ключевую ставку на уровне 10% «для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции». При этом он указывает на возможность ее снижения в первом-втором кварталах 2017-го. Это, по его прогнозу, приведет к тому, что годовая инфляция составит менее 4,5% в октябре 2017 года и 4% к концу 2017-го.

Ведет это и к тому, что у банков сохранятся сложности с выдачей кредитов под высокие в реальном выражении проценты, а доходность вкладов будет снижаться и на фоне высокой ключевой ставки. Эта политика ЦБ регулярно подвергается критике именно в части дорогого кредита. Например, пресс-релиз такого рода распространила Ассоциация региональных банков России.

«В условиях снижающейся инфляции, она по оценкам меньше 6%, иметь ключевую ставку в 10% неправильно, - заявил президент ассоциации и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ. - Я вижу много достоинств того, что делает ЦБ, и его позицию по снижению инфляции и обеспечению финансовой стабильности я понимаю. Я критикую ЦБ за нерешительное снижение ключевой ставки. Они объясняют это тем, что ситуация может быть более контролируемой, если они так поступают. На мой взгляд, мы должны понимать последствия для экономического роста медленного снижения ключевой ставки».

Тем не менее, исходя из предыдущей практики, пока трудно ожидать, что ЦБ к этому прислушается. К тому же его анализ показывает, что «умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, и основные ограничения лежат в структурной области». А есть ведь еще и вероятность того, что снижение темпов инфляции в будущем не уложится в прогноз ЦБ.

«Наш базовый сценарий предполагает снижение инфляции до 5,5% к концу 2017 года (с 6% в конце 2016-го). Такая динамика инфляции позволит ЦБ снизить ставку до 8,5% к концу 2017 года, - полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав МУРАШОВ. - Пока инфляция укладывается в прогноз ЦБ, который регулятор делал ранее (о чем он неоднократно заявлял в своих пресс-релизах), что отчасти мотивировало его действия по снижению ставки. Вместе с тем в случае, когда ЦБ будет видеть, что инфляция не укладывается в его прогноз, это повлечет за собой сохранение ставки на более длительное время и будет сопровождаться ужесточением риторики регулятора».

Как бы то ни было, заметное снижение ставок по вкладам к концу следующего года вполне вероятно. И это объективно повышает привлекательность других инструментов для размещения средств физлиц, таких как акции и облигации. На связанный с этим переток средств вкладчиков на фондовый рынок надеются брокеры и управляющие компании. К тому же с недавних пор в привлечении клиентов им помогают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

На них, как известно, нельзя положить более 400 тыс. руб. в год и вывести средства без потери налоговых льгот ранее трех лет. Но при этом для получения доходности около 6% годовых достаточно, открыв такой счет, в течение трех лет ежегодно класть на него равные суммы и получать от государства налоговые вычеты. Это даже без покупки ценных бумаг. При ставках по депозитам на уровне 5-6% годовых простая покупка ОФЗ на такой счет с огромным запасом обойдет по доходности любой вклад.

Другой вопрос — захотят ли сами вкладчики опробовать такую схему или другой вариант вложений в ценные бумаги. Основания для сомнений здесь есть. Скажем, низкие ставки по валютным вкладам как-то до сих пор не привели к их исчезновению из балансов банков.

«Очень серьезный отток средств вкладчиков на фондовый рынок при более низких, чем сейчас, но все же положительных реальных процентных ставках едва ли возможен. Это если не брать в расчет «серийных вкладчиков», выискивающих максимальные ставки по депозитам. Хотя какой-то переток, например в облигации, произойти и может, - полагает Михаил Матовников. - Для многих в нашей стране деньги на депозитах — это не столько инвестиция, сколько запас на случай каких-то трат в будущем. И здесь на первый план выходит стабильность и возможность быстро получить деньги. Есть, правда, и другая категория клиентов, рост которой мы фиксируем: те, кто воспринимает свои средства именно как капитал и ищет инвестиционные возможности. И для их удержания, думаю, банкам в будущем придется делать какие-то особые предложения».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.