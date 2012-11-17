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Пенсионная реформа «похоронит» частные фонды

17 Ноября 2012, 20:41 | Приморье

Предлагаемый проект стратегии развития пенсионной системы России до 2030 года ликвидирует локальные достижения реформы 2002 года, которая, несмотря на недостатки, не содержала фатальных ошибок, считают некоторые эксперты.

«Сегодня нам предлагается «убить» реформу 2002 года, которая создавала условия для стимулирования накоплений граждан. В ней были недостатки. Но одно дело, недостатки, другое дело, фатальные ошибки. Последних в ней не было», - сообщил журналистам президент первого негосударственного пенсионного фонда, эксперт Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Виталий ПЛОТНИКОВ.

«Недостатки в существующей пенсионной системе, безусловно, надо уточнять, но это локальные исправления каких-то вещей, а не переделка того, что запускалось», - отметил он.

По словам Плотникова, механизм программы государственного софинансирования пенсий так или иначе работал. Несмотря на то, что из вступивших в программу 7 млн человек реально уплачивали взносы менее 1 млн граждан.

«Можно сказать, что программа государственного софинансирования пенсий провалилась. Она внедрялась и реализовывалась чиновничьими методами, по разнарядкам. Но от таких программ не следует ждать быстрых результатов. Такого рода программы внедряются по 10-15 лет. Нужно дождаться первых результатов, чтобы население увидело эффект», - заметил Виталий Плотников.

При этом, подчеркивает он, предлагаемые нововведения в «пенсионной реформе 3.0» фактически приведут к отмене накопительной части пенсии из-за так называемого «страхового маневра» - снижении с 6% до 2% отчислений в накопительную часть пенсии.

По словам Виталия Плотникова, в настоящее время в негосударственных пенсионных фондах накоплено порядка 1,5 трлн рублей. И, если произойдет фактическая отмена накопительной части пенсии, частная пенсионная система будет вынуждена выбрать для себя другие направления развития.

Также в связи с предлагаемыми нововведениями эксперты опасаются фактического увеличения возраста выхода на пенсию, увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

«Мы подписали обращение к депутатам Госдумы и лидерам думских фракций с призывом обратить внимание на предлагаемый проект реформы. С 18 ноября мы начинаем серию протестов по стране - митингов, пикетов, на которых будем доносить свою позицию», - отметил со своей стороны председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей ВОСТРЕЦОВ.

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