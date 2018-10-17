Проходной банк

Жительница Владивостока стала очередной жертвой воров, похищающих ценности из, казалось бы, сверхнадежно охраняемых день и ночь банковских ячеек

Гражданка Лариса У., коренная жительница краевого центра из вполне обеспеченного среднего класса, шесть лет была постоянной клиенткой филиалов одного из московских банков. Назовем его Р-банк. Проживая в центре Владивостока, Лариса Яковлевна арендовала банковскую ячейку для хранения ценностей в отделении банка. В этой ячейке она держала документы на недвижимость и наличную валюту, периодически пополняя эти свои накопления «на старость», поскольку Лариса У. и ее супруг относились к категории граждан, именуемых «старшим поколением» или «предпенсионного возраста».

Несколько лет отношения с банком не вызывали никаких нареканий у сторон: и клиентка, и Р-банк были довольны друг другом, соблюдая заключенный договор об аренде банковской ячейки. Но в апреле нынешнего года, в очередной раз вскрыв свою ячейку, как всегда в присутствии сотрудника банка, Лариса У. с ужасом обнаружила, что хранилище её ценностей - пусто! Хотя в нем женщина ожидала увидеть наличную валюту, которую они с супругом копили много лет, собрав внушительную сумму, и правоустанавливающие документы на недвижимость.



Естественно, по данному факту было незамедлительно подано заявление в полицию. По этому заявлению сотрудниками уголовного розыска ОП-1 была проведена проверка, и в итоге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а Лариса У. признана по данному делу потерпевшей. Но вот Р-банк не спешит признавать этот факт и урегулировать отношения с клиенткой, мотивируя свое поведение тем, что отвечать за кражу должен не банк, а виновник, совершивший кражу, которого, по мнению банка, должны установить следствие и суд.



В принципе, логика банка понятна: в договоре аренды банковской ячейки прописана ответственность сторон, где банк, в частности, ответственен за то, чтобы к арендованной клиентом ячейке не имел доступа никто посторонний, а не сохранность содержимого этой ячейки (о котором банк не осведомлен). Но в данном случае именно Р-банк свои обязательства по договору не исполнил, и постороннее лицо, совершившее кражу, доступ к ячейке получило. Это следует из внутреннего расследования службы безопасности банка, не установившей факта доступа к ячейке кого-либо из сотрудников банка в отсутствие клиентки.



Тут и возникает вопрос: а за что, собственно, отвечает вообще какой-либо банк, сдавая в аренду гражданам и организациям банковские ячейки для хранения ценностей? И в какой форме эта ответственность выражается - если компенсировать ущерб, причиненный его клиенту вследствие нарушения банком условий договора аренды, банк по договору вовсе не обязан? Ответственность банка в таком случае формулируется как возглас «Упс!»? И за это банк исправно получает с клиента арендные платежи за ячейку на протяжении срока договора, в данном случае, шести лет? Так неплохо было бы это заранее в договор внести: мол, в случае, если ячейку клиента кто-то обчистит, банк искренне скажет «Упс!» да еще и руками разведет впридачу, так сказать, бонусом...



Примечательно, что в последние годы такого рода кражи ценностей из банковских ячеек стали рядовым явлением. Так, только осенью прошлого года, в период сентября-ноября, в двух столичных банках были выявлены кражи из банковских ячеек ценностей клиентов, как правило - наличных денег: в одном банке более 22 млн рублей, в другом - из ячеек двух разных клиентов похитили почти 13 млн рублей из одной ячейки, и 22 млн 870 тысяч рублей из другой ячейки в том же отделении банка.



В январе 2016 года в Промсвязьбанке также были выявлены многочисленные кражи из банковских ячеек клиентов, продолжавшиеся на протяжении длительного времени, сумма ущерба клиентам в совокупности превысила миллиард рублей.



И буквально на прошлой неделе, 21 сентября сего года, в Москве зафиксирован очередной случай: у 66-летнего пенсионера из банковской ячейки отделения кредитно-финансового учреждения, расположенного на ул. Красная Пресня, 21, неизвестный «неустановленным способом совершил кражу принадлежащих заявителю 14,6 млн рублей и скрылся». Банк же и в этом случае, как и во многих других, оказывается как бы «ни при чем». Вопросы о том, как такие неустановленные злоумышленники попадают в охраняемые банковские хранилища, откуда они получают информацию о содержимом ячеек, и как ухитряются эти ячейки вскрывать, опустошать и скрываться никем не замеченными? - банкам можно не задавать, внятных ответов на них не последует, как показывает практика.



Поэтому и остается открытым вопрос: так какие же, собственно, услуги, банк оказывает арендатору ячейки, если ценности в ней банк уберечь не может, и ответственности за их кражу банк тоже не несет?



Да, расследовать кражи - дело органов следствия МВД, устанавливать степень вины и меру ответственности - дело суда, взыскивать с осужденных причиненный ущерб - дело судебных приставов-исполнителей. А дело банка - предоставлять в аренду клиенту ячейки без каких-либо существенных гарантий сохранности, взимать плату и ни за что ни перед кем не отвечать.



Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.





