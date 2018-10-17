www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Проходной банк

17 Октября 2018, 16:40 | Приморье

Жительница Владивостока стала очередной жертвой воров, похищающих ценности из, казалось бы, сверхнадежно охраняемых день и ночь банковских ячеек

 

Гражданка Лариса У., коренная жительница краевого центра из вполне обеспеченного среднего класса, шесть лет была постоянной клиенткой филиалов одного из московских банков. Назовем его Р-банк. Проживая в центре Владивостока, Лариса Яковлевна арендовала банковскую ячейку для хранения ценностей в отделении банка. В этой ячейке она держала документы на недвижимость и наличную валюту, периодически пополняя эти свои накопления «на старость», поскольку Лариса У. и ее супруг относились к категории граждан, именуемых «старшим поколением» или «предпенсионного возраста».

Несколько лет отношения с банком не вызывали никаких нареканий у сторон: и клиентка, и Р-банк были довольны друг другом, соблюдая заключенный договор об аренде банковской ячейки. Но в апреле нынешнего года, в очередной раз вскрыв свою ячейку, как всегда в присутствии сотрудника банка, Лариса У. с ужасом обнаружила, что хранилище её ценностей - пусто! Хотя в нем женщина ожидала увидеть наличную валюту, которую они с супругом копили много лет, собрав внушительную сумму, и правоустанавливающие документы на недвижимость.

Естественно, по данному факту было незамедлительно подано заявление в полицию. По этому заявлению сотрудниками уголовного розыска ОП-1 была проведена проверка, и в итоге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а Лариса У. признана по данному делу потерпевшей. Но вот Р-банк не спешит признавать этот факт и урегулировать отношения с клиенткой, мотивируя свое поведение тем, что отвечать за кражу должен не банк, а виновник, совершивший кражу, которого, по мнению банка, должны установить следствие и суд.

В принципе, логика банка понятна: в договоре аренды банковской ячейки прописана ответственность сторон, где банк, в частности, ответственен за то, чтобы к арендованной клиентом ячейке не имел доступа никто посторонний, а не сохранность содержимого этой ячейки (о котором банк не осведомлен). Но в данном случае именно Р-банк свои обязательства по договору не исполнил, и постороннее лицо, совершившее кражу, доступ к ячейке получило. Это следует из внутреннего расследования службы безопасности банка, не установившей факта доступа к ячейке кого-либо из сотрудников банка в отсутствие клиентки.

Тут и возникает вопрос: а за что, собственно, отвечает вообще какой-либо банк, сдавая в аренду гражданам и организациям банковские ячейки для хранения ценностей? И в какой форме эта ответственность выражается - если компенсировать ущерб, причиненный его клиенту вследствие нарушения банком условий договора аренды, банк по договору вовсе не обязан? Ответственность банка в таком случае формулируется как возглас «Упс!»? И за это банк исправно получает с клиента арендные платежи за ячейку на протяжении срока договора, в данном случае, шести лет? Так неплохо было бы это заранее в договор внести: мол, в случае, если ячейку клиента кто-то обчистит, банк искренне скажет «Упс!» да еще и руками разведет впридачу, так сказать, бонусом...

Примечательно, что в последние годы такого рода кражи ценностей из банковских ячеек стали рядовым явлением. Так, только осенью прошлого года, в период сентября-ноября, в двух столичных банках были выявлены кражи из банковских ячеек ценностей клиентов, как правило - наличных денег: в одном банке более 22 млн рублей, в другом - из ячеек двух разных клиентов похитили почти 13 млн рублей из одной ячейки, и 22 млн 870 тысяч рублей из другой ячейки в том же отделении банка.

В январе 2016 года в Промсвязьбанке также были выявлены многочисленные кражи из банковских ячеек клиентов, продолжавшиеся на протяжении длительного времени, сумма ущерба клиентам в совокупности превысила миллиард рублей.

И буквально на прошлой неделе, 21 сентября сего года, в Москве зафиксирован очередной случай: у 66-летнего пенсионера из банковской ячейки отделения кредитно-финансового учреждения, расположенного на ул. Красная Пресня, 21, неизвестный «неустановленным способом совершил кражу принадлежащих заявителю 14,6 млн рублей и скрылся». Банк же и в этом случае, как и во многих других, оказывается как бы «ни при чем». Вопросы о том, как такие неустановленные злоумышленники попадают в охраняемые банковские хранилища, откуда они получают информацию о содержимом ячеек, и как ухитряются эти ячейки вскрывать, опустошать и скрываться никем не замеченными? - банкам можно не задавать, внятных ответов на них не последует, как показывает практика.

Поэтому и остается открытым вопрос: так какие же, собственно, услуги, банк оказывает арендатору ячейки, если ценности в ней банк уберечь не может, и ответственности за их кражу банк тоже не несет?

Да, расследовать кражи - дело органов следствия МВД, устанавливать степень вины и меру ответственности - дело суда, взыскивать с осужденных причиненный ущерб - дело судебных приставов-исполнителей. А дело банка - предоставлять в аренду клиенту ячейки без каких-либо существенных гарантий сохранности, взимать плату и ни за что ни перед кем не отвечать.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
 

Автор:
Теги: ячейка  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru