Банки продолжают повышать ставки рублевых вкладов

Сбербанк и ВТБ с 12 октября повысили ставки рублевых вкладов. Их максимальные значения превысили 7% годовых впервые за последние несколько месяцев.

Так, Сбербанк в пятницу заменил свой самый доходный промо-вклад «Онлайк» со ставкой 6,5-6,7% годовых на вклад «Рекордный», на котором рубли можно разместить под 6,5- 7,15% годовых, сообщила пресс-служба банка. Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 г. в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 000 рублей, говорится в ее сообщении.

Одновременно Сбербанк повысил рублевые ставки базовой линейки розничных депозитов в среднем на 0,15-0,4 процентного пункта (п. п.), следует из опубликованных на его сайт данных.

Теперь максимальная ставка базовых розничных вкладов составляет 5,15% без учета капитализации дохода по вкладу «Сохраняй онлайн» при вложении 400 000 руб. на срок 1-3 года годовых (ранее - 4,75% при тех же условиях). С учетом капитализации, доходность онлайн-вкладов достигают 5,56% годовых. Ставки депозитов, открытых в отделениях банка на 0,15 п. п. ниже.

Как отмечает в пресс-релизе директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова, решение банка по ставкам рублевых вкладов связано с сентябрьским повышением ключевой ставки Банка России до 7,5% и рыночной тенденцией роста ставок по депозитам.

Напомним, что по данным Центробанка, средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц на конец сентября увеличилась еще на 0,06 процентного пункта (п. п.) до 6,71% годовых. Последний раз показатель был выше этого уровня в феврале 2018 г.

Со второй декады сентября 2018 г. ЦБ рассчитывал показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка.

Крупнейшие банки, которые раньше не успели отреагировать на повышение 14 сентября ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 7,5%, сделали это в третьей декаде сентября.

На этот раз основной причиной роста максимальной ставки топ-10 банков стало увеличение доходности депозитов Газпромбанком, у которого максимальная ставка розничного вклада без специальных условий выросла на 0,6 п.п. до 6,8% годовых (срок – 6–12 месяцев). Кроме того, Московский кредитный банк увеличил ставки вкладов на 0,25 п. п. до 7,25% годовых (онлайн, 2 года).

Максимальная ставка топ-10 по итогам третьей декады сентября могла бы быть ниже, если бы не Сбербанк, который 24 сентября должен был отменить сезонный депозит с рекордными для него ставками 6,5–6,7% годовых, но продлил период его открытия до 5 октября. Теперь банк, что называется, решил отыграться.

Аналитики считают, что рост ставок рублевых вкладов продолжится как минимум до конца текущего года. Дополнительный импульс процессу может придать приближение Нового года: накануне длинных праздников многие банки, охотясь за годовыми бонусами и 13-ми зарплатами клиентов, традиционно предлагают вкладчикам депозиты с повышенными процентами.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия МОНАСТЫРШИНА, до конца 2018г. максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков поднимется до 7,00–7,25%. Прогноз первого зампреда правления Локо-банка Ирины ГРИГОРЬЕВОЙ и аналитика ИК «Фридом финанс» Валерия БЕЗУГЛОВА - 7% годовых.

Что интересно, валютные вклады пока такой динамике не подвержены. Планы каким-то образом изгнать доллар из финансовой системы страны буквально подвесили ситуацию в этой сфере сбережений. Никто пока не знает, во что реально выльются угрозы монетарных властей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.