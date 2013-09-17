Досудебная экспертиза: сделать и не проиграть

Подавляющее большинство участников внешнеэкономической деятельности прекрасно знают, где находятся суды. Кто из представителей бизнеса, связанного с ВЭД, может похвастаться отсутствием практики обращений в подобные инстанции? Участие в судебных тяжбах превратились в норму и неотъемлемую часть профессии. Существенную роль в таких делах играют всевозможные экспертные оценки. Часто от них полностью зависит решение суда. Но какова степень их объективности? Как получить заключение эксперта и эффективно его использовать?



Казалось бы, все просто: есть претензия, мы обращаемся к эксперту, что бы подтвердить ее обоснованность. Заранее предполагается, что эксперт обладает исчерпывающими знаниями и навыками не только для проведения экспертизы, но и для грамотного формирования экспертного заключения. Почему же тогда не все такие заключения принимаются судом в качестве доказательства по делу? За разъяснениями обратились к юристу: специалисту в области внешнеэкономической деятельности, генеральному директору Юридической компании «ВЭД-ГАРАНТ», АЛЕКСАНДРУ РЕЗНИКОВУ:



- Вы подняли довольно актуальную тему. Ведь зачастую экспертиза – это важнейший кирпичик фундамента защиты. Не принимая заключение эксперта, суд, фактически, разрушает основу доказательной базы. Подавляющее большинство дел, в которых экспертная оценка не принимается в ходе судебного процесса, оказываются обреченными на провал. Иными словами, переоценить роль экспертизы сложно.



- Почему же суд не принимает экспертизу?

- Необходимо признать, во многих случаях суд не может поступить иначе. Истина устанавливается, в том числе, на основе документа, составленного экспертом. Проведение экспертиз и формирование экспертного заключения регламентируется рядом нормативно-правовых актов. Таких как Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.05.2001№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и пр. Если в ходе ознакомления с подобным заключением суд видит нарушения законодательства, он не имеет права рассматривать такой документ в качестве доказательства. Отмечу, что суд выявляет ошибки экспертов на любых стадиях ее формирования: и в методике проведения экспертизы, и в оформлении экспертного заключения, и в содержании экспертизы. Если такое происходит, стоит ждать проигрыша дела.



- То есть, даже если истец прав и экспертиза это подтверждает, в суде он может проиграть?

- Такая опасность реальна. Скажу больше: эти случаи встречаются довольно часто. На самом деле, грамотно провести экспертизу и составить заключение не так просто, как многим кажется. Так что рекомендую быть крайне осмотрительным при выборе эксперта. Надо понимать, что эта деятельность не лицензируется. Фактически, экспертом может быть любой человек, обладающий соответствующим набором знаний. А значит, прежде чем рассматривать заключение эксперта, суд оценивает, на сколько вообще он имеет право готовить экспертизу. Обладает ли заявленный эксперт необходимыми для этого умениями, навыками, опытом и т.п.? А уже затем принимает к рассмотрению сам документ. Кем может оказаться человек, выдающий себя за специалиста? Кем угодно. Какую он может нести ответственность? Чаще всего, никакой. Суд же не выносит промежуточных решений. О качестве экспертизы вы узнаете только при оглашении решения суда.



- А как деятельность экспертов контролируется?

- Это, скорее философский вопрос. В России существуют саморегулируемые организации оценщиков (СРО), членом одной из которых обязан быть каждый оценщик-эксперт. Некоторым образом такая мера помогает сократить количество халтурщиков и дилетантов. Но это касается только оценочной деятельности.



- Каким же образом выбрать эксперта?

- В первую очередь, с крайней степенью тщательности подходить к выбору специалиста. Эксперт обязан предоставить документальные подтверждения наличия у него необходимых для проведения экспертизы знаний. Вывеска или визитная карточка такими доказательствами не являются. Так же важно помнить о своих правах. В частности, праве требовать проведения судебной экспертизы в ходе судебного разбирательства. Это прекрасный способ обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Однако, суд обладает встречным правом: отказать в такой экспертизе. Чаще всего это случается с товарами, требующими особых условий или сроков хранения. Например, скоропортящиеся продукты, древесина и пр. В период между досудебной экспертизой и подачей требования о проведении экспертизы судебной, проходит определенное время (порой не малое). Если суд сочтет, что за это время предмет оценки сильно изменился, он вправе руководствоваться только досудебным экспертным заключением. В этом случае, проигранное дело останется проигранным окончательно и бесповоротно.



- Какими еще советами можно вооружить наших читателей?

- Обращайтесь к юристу до начала экспертной оценки. Пожалуй, это один из главных способов не ошибиться. Если юрист дорожит своим именем, то и в успешном завершении процесса будет заинтересован. А значит, сопровождение хода экспертизы (одного из главных элементов доказательственной базы) будет проведено качественно. Как ни крути, юрист уже не сможет кивать на эксперта и прикрываться недочетами в его работе. Придется старательно вести совместную работу и делить с экспертом груз ответственности перед клиентом.



- Может ли юрист гарантировать качественное проведение экспертизы?

- Я не считаю корректным употреблять слово «гарантия». Скорее, речь идет о значительном повышении шансов. Начнем с того, что квалифицированный юрист может порекомендовать эксперта. А это уже снимает важную задачу, связанную с поиском профессионала. Кроме того, юрист имеет свой опыт судебных разбирательств. Он в состоянии указать эксперту места, где фатальные для процесса ошибки случаются чаще всего; отметить нюансы, на которые в суде обращают повышенное внимание. Так же юрист сопровождает экспертизу с точки зрения соответствия экспертных документов требованиям законодательства и нормам права. Наконец, юрист, подключенный к делу перед началом проведения экспертизы, подходит к процессу гораздо более подготовленным.



Оказывается, не каждый эксперт – это автоматически профессионал и знаток своего дела. Недобросовестный эксперт – это еще и залог проигранной судебной тяжбы. Приходится делать неутешительный вывод: в сфере оказания экспертных услуг главенствует принцип «отвечает тот, кто платит». Как это ни парадоксально, сможет ли экспертиза защитить наши права зависит, в первую очередь, от самих нас. А значит, необходимо крепко подумать «до», что бы не жалеть «после».



Константин Вальтер.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

