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Приморцам, пострадавшим от наводнения, поможет Пенсионный фонд
К 53 млн рублей, выделенных из резервного фонда края жителям Приморья, пострадавшим от паводка, добавится порядка 1 млн рублей из Пенсионного фонда России, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе регионального отделения ведомства.
Дополнительную материальную помощь получат около 200 человек. Это самые незащищенные граждане - неработающие получатели трудовой пенсии по старости и по инвалидности, попавшие в зону бедствия.
Средства будут направлены в рамках выполнения социальной программы поддержки пенсионеров в Приморском крае, реализуемой ежегодно администрацией края совместно с Пенсионным фондом России. Такое решение принялг губернатор В. В. Миклушевский в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в Приморском крае, связанной с подтоплением населенных пунктов.
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