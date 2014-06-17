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Примсоцбанк добавил пластика
Примсоцбанк (Владивосток) в 2013 году увеличил количество активных пластиковых карт по сравнению с 2012 годом на 10,2%, до 215,806 тыс. на начало 2014 года. Количество банкоматов за год увеличилось со 123-х до 134-х.
Как говорится в годовом отчете кредитной организации, особое внимание в 2013 году было уделено защите клиентов от действий мошенников в сфере пластиковых карт. Для защиты денежных средств клиентов банка, размещенных на счетах пластиковых карт, был запущен сервис online-мониторинга и выявления несанкционированных клиентами операций по картам. Кроме того, на завершающем этапе находится процесс сертификации банка на выпуск чиповых карт международных платежных систем.
В то же время банк в 2013 году сократил объем выданных ипотечных кредитов на 9,9% (в 2012 году отмечен рост 57,7%), до 5,150 млрд рублей. Сокращение выданных кредитов банк объясняет, в том числе, усилением конкурентной борьбы с крупными банками на этом рынке.
В 2013 году было рефинансировано в общей сложности 2,686 тыс. кредитов на общую сумму более 4,6 млрд рублей (на 5,5% больше, чем в 2012 году).
Балансовая стоимость портфеля ипотечного кредитования сократилась на 1% и на конец 2013 года составила 2,735 млрд рублей.
В 2013 году было внедрено несколько проектов, направленных на повышение качества обслуживания клиентов; так, в частности, был открыт специализированный ипотечный центр в Санкт-Петербурге, а также внедрена система погашения ипотечных кредитов через устройства самообслуживания и точки продаж операторов сотовой связи.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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