В отличие от «замороженного» 2009 года, в 2010 году практически все кредитные организации вернулись к докризисной линейке ипотечных продуктов, разработали новые предложения и начали успешно продвигать их в жизнь.

По словам заместителя начальника управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Марии ВОРОБЬЕВОЙ, за 2010 год в банке появилось шесть новых продуктов. Наибольшей популярностью пользовалась ипотека, выдаваемая по государственным стандартам (в сотрудничестве с АИЖК). Отличный результат показали специализированные новинки – кредиты «Военная ипотека» и «Материнский капитал», которые банк запустил в сентябре и ноябре прошлого года.

Кстати, ипотечный кредит с одноименным названием «Материнский капитал» появился в начале 2010 года и в Далькомбанке и оказался одним из самых востребованных. В ряду предпочтений ипотечных заемщиков Дальневосточного банка начальник управления розничного кредитования департамента розничного бизнеса ДВБ Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ выделяет жилищные кредиты по стандартам АИЖК, которые позволяют предложить срок кредита до 30 лет, и процентную ставку от 12%. «По нашим прогнозам, - говорит Вячеслав Тогобицкий, - ипотека по стандартам АИЖК будет востребована и в 2011 году».

Свою устойчивость в 2010 году показала линейка ипотечных предложений Азиатско-Тихоокеанского банка. Начальник отдела кредитования населения Филиала «АТБ» в г. Владивостоке Евгения НИКОНОВА отмечает краткосрочный ипотечный кредит «Размен», который оформляется при условии реализации имеющейся у клиента жилой недвижимости и погашения всей суммы основного долга в конце срока кредитования.

«Чаще всего жители края приобретают жилье на вторичном рынке, - замечает начальник отдела оперативного управления продаж Приморского отделения Сбербанка России Ольга БЕЛЬТЮКОВА, - однако нас радует, что набирают популярность и кредитные программы, предусматривающие самостоятельное строительство жилого дома».

ВТБ24 за 2010 год представил заемщикам несколько новых программ ипотечного кредитования. В минувшем году банк начал выдавать кредиты на приобретение гаражей и машиномест. В этом году у банка есть планы по запуску новых ипотечных программ, некоторые появятся уже в ближайшие месяцы.

Ведущий специалист отдела ипотечного кредитования ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» Анна ГОНЧАРУК заметила, что в прошлом 2010 году центр запустил ипотечную программу для военнослужащих, которая сразу вызвала большой интерес. Военные получают до 2 млн рублей на покупку квартиры без предоставления первоначального взноса в любом населенном пункте страны, с 2011 года под 9,75% годовых.

В 2010 году МДМ банк возобновил выдачу ипотечных продуктов, в их числе «Залоговый стандарт» под залог имеющегося жилья на потребительские цели. Впрочем, кредиты под залог недвижимости, всегда актуальны. Сегодня практически все банки активно вернулись к рефинансированию ипотечных кредитов, как своих, так и выданных сторонними банками. В 2010 году в Дальневосточном ипотечном центре этот продукт был запущен в качестве новинки. «Если заемщик оплачивает ипотеку, оформленную еще в 2007 году, например, под 17% годовых, у нас он сможет перекредитоваться под значительно меньший процент. Ставки по ипотечным кредитам снизились, переплачивать никто не хочет, поэтому спрос есть», - рассказывает Анна Гончарук.

По словам Ольги Бельтюковой, чтобы рефинансировать жилищный кредит другого банка в Сбербанке, заемщик должен иметь положительную кредитную историю, а также свидетельство о праве собственности на жилое помещение. Кроме того, у него не должно быть просроченной задолженности по действующему ипотечному кредиту.

«Заемщик, желающий рефинансировать свой ипотечный кредит в Дальневосточном банке, для начала может зайти на сайт банка, - уточняет Вячеслав Тогобицкий, - и с помощью кредитного калькулятора подобрать параметры нового кредита».

Людмила УЛАНОВА, начальник отдела ипотечного кредитования ВТБ24 в Приморском крае, рассказывает, что при рефинансировании ипотечного кредита, выданного другими организациями, максимальный размер нового не может превышать 80% текущей стоимости приобретенной и заложенной ранее квартиры.

Достаточно оптимистичный настрой банков очень часто осаждают слишком высокие цены на жилье, которые сложились в Приморье, и низкий уровень жизни.

Тормозом для развития ипотеки на первичном рынке во Владивостоке, на взгляд Марии Воробьёвой, является количество вновь вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости, которые в своем ценовом диапазоне находятся явно ниже спроса. Как правило, местные застройщики сетуют на высокую стоимость земельных участков и большой объем издержек при подведении коммуникаций. При этом, к сожалению, строящееся жилье класса «эконом» проходит под лейблом «бизнес»…

«Желающих взять ипотеку на пусть и новую, но дорогую квартиру, причем без всякой отделки, не так уж и много, - констатирует Анна Гончарук, - это особенности нашего региона. Например, почему в Якутии ипотека на первичном рынке более популярный среди заемщиков продукт? Потому что стоимость квадратного метра там составляет в среднем 30 тыс. руб.».