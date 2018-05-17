Дебет с кредитом cходятся в Приморье

Деловая газета «Золотой Рог» попыталась разобраться, стоят ли еще какие региональные банки в очереди «на выход» Центробанка

Апрель стал черным месяцем для банковской сферы Дальнего Востока – никогда ранее санации еще не подвергалась столь крупная и значимая для региона кредитная организация как Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), имеющий разветвленную сеть в Приморском крае. До сих пор в списке утерянных банков региона числились исключительно банки второго и третьего эшелона, также как Востокбизнесбанк, Востоккредитбанк или Далта-банк. На данный момент в первую сотню российского банковского сектора входят только банк «Восточный» («Восток экспресс банк», Благовещенск, 37-е место по размеру активов) и Примсоцбанк (Владивосток, 92-е место). На подходах – «Дальневосточный банк» (Владивосток, 116-е место), банк «Приморье» (Владивосток, 126-е место) и «Алмазэргиэнбанк» (Якутск, 135-е место).

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» участники финансового рынка отмечают, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать от местных банков повторения судьбы АТБ. По крайней мере, у пятерки вышеперечисленных банков позиции достаточно устойчивы. Но это - лидеры рынка, дальше располагаются банки, ориентированные прежде всего на бизнес своих владельцев. К примеру, банк «Приморье» обслуживает, в том числе, компании экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, Примтеркомбанк – компании, идентифицируемые с депутатом Законодательного собрания Приморского края Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ.

«Интерфакс - Центр экономического анализа» (Интерфакс-ЦЭА) опубликовал рэнкинг российских банков «Интерфакс-100» по итогам I квартала 2018 года. Интерфакс-ЦЭА публикует свои статистико-аналитические обзоры «Интерфакс-100» уже более 10 лет, методика расчета показателей является открытой.

«Восточный» повернулся к малому и среднему бизнесу

Итак, лучшим среди региональных банков на данный момент является банк «Восточный», занимающий 37-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», - 231,992 млрд рублей (темп прироста + 0,8%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 155,245 млн рублей. К сравнению, у лидера рынка - Сбербанка - активы по итогам I квартала 2018 года составляют 23 трлн 287,944 млрд рублей, средства физлиц – 11 трлн 424,088 млрд рублей.

Чистая прибыль банка «Восточный» за январь-март 2018 года составила 1,506 млрд рублей против чистого убытка 2,290 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Банк «Восточный» в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему АВЕТИСЯНУ принадлежит 32,02%, Шерзоду ЮСУПОВУ - 4,4%. Основным акционером «Восточного» с долей в 51,62% является кипрская Evison Holdings Ltd, подконтрольная фондам под управлением Baring Vostok и Russia Partners.

В январе 2018 года председателем правления банка «Восточный» был назначен Дмитрий ЛЕВИН, 15 лет возглавлявший банк «Русский стандарт». До этого председателем правления «Восточного» был Алексей КОРДИЧЕВ. Г-н Кордичев был известен как человек фондов Baring Vostok, а Дмитрий Левин является креатурой г-на Аветисяна.

В феврале акционеры «Восточного» одобрили увеличение уставного капитала на 5 млрд рублей. По открытой подписке банк разместит 500 млрд акций номиналом 0,01 рубля каждая. Уставный капитал «Восточного» сейчас составляет 8,029 млрд рублей, он разделен на 802,9 млрд акций номиналом 0,01 рубля. После допэмиссии уставный капитал может вырасти в 1,6 раза - до 13,029 млрд рублей.

Отметим, что Артем Аветисян в свое время проявлял интерес к выкупу через «Восточный» банка «Глобэкс» и Связь-банка (принадлежат Внешэкономбанку) за 33 млрд рублей.

На данный момент стратегия банка «Восточный» меняется в сторону малого и среднего предпринимательства, в 2019 году банк планирует привлечь 55 тыс. таких клиентов. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя правления банка Елена Калинина.

«Стратегия нашего банка на следующий год достаточно серьезно меняется, и мы переходим от розничного монолайнера к банку, близкому к малому и среднему бизнесу», - сообщила заместитель председателя правления банка Елена Калинина в марте на церемонии открытия первого на Дальнем Востоке государственно-частного МФЦ в Хабаровске. По ее словам, «Восточный» не намерен отказываться от розничного сегмента, ориентация на малый и средний бизнес связана с изменением стратегии инвестора.

Примсоцбанк нравится ЕБРР

Минэкономразвития ранее отобрало 15 банков для участия в программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) под 6,5%. Наряду с лидерами рынка - ВТБ, Сбербанком, Россельхозбанком, Альфа-банком и другими, в списке оказался и Примсоцбанк. Банк из Владивостока на данный момент занимает 92-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» - 52,523 млрд рублей (- 1,3%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 29,384 млн рублей.

Примсоцбанк может по итогам 2017 года направить на выплату дивидендов 177,8 млн рублей, что на 17% меньше, чем за 2016 год. Его совет директоров рекомендовал акционерам на годовом собрании 6 июня принять решение о выплате дивидендов за 2017 год из расчета 10,5 рубля на обыкновенную акцию номиналом 12 рублей. Оставшуюся часть прибыли планируется оставить нераспределенной. По итогам 2016 года банк начислил 12,59 рубля на акцию, объем выплат составил 213,191 млн рублей. Примсоцбанк в прошлом году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем 2016 года - до 1 млрд 542,194 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Примсоцбанк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ напрямую владеет 34,87% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 32,49%, ООО «Форпост-ДВ» (Владивосток, на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 12,500001%.

Дальневосточный банк берет стабильностью

«Дальневосточный банк» является ровесником банковской системы России. Основан во Владивостоке в 1990 году на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР. В настоящее время Дальневосточный банк является опорным банком группы «Роснефть» в Сибири и на Дальнем Востоке.

В настоящее время единственным акционером ПАО «Дальневосточный банк» является АО «Регион Эссет Менеджмент» (управляющая компания АО «Росинфокоминвест»).

В сентябре 2017 года рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») кредитной организации был присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB», прогноз рейтинга – «стабильный».

Дальневосточный банк на данный момент занимает 116-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» - 33,769 млрд рублей (+14,1%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 10,959 млн рублей.

Банк Дарькина слишком зависит от физлиц

На прошлой неделе «Эксперт РА» объявил о присвоении банку «Приморье» рейтинга кредитоспособности на уровне «ruВВ-», прогноз рейтинга – «стабильный».

Ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень достаточности собственного капитала и его устойчивости к обесценению активов. Агентство позитивно оценило сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, и приемлемый уровень рентабельности деятельности банка.

Кроме того, положительное влияние на рейтинги оказали высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках операций репо, а также низкая концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах. Агентство отмечает невысокий уровень принимаемых валютных рисков и концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.

При этом негативное влияние на рейтинг оказали слабые конкурентные позиции на банковском рынке РФ при концентрации бизнеса в регионе с низким инвестиционным потенциалом. Давление на рейтинговую оценку оказали операционные и регулятивные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (8,8% по данным на 1 апреля).

«Негативно на рейтинг повлияли низкий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (на 1 апреля 2018 года покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением, без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 52%) и высокая доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю (свыше 24%), однако резервы по проблемным ссудам сформированы в достаточном объеме», - отмечает агентство.

«Эксперт РА» также негативно оценивает зависимость банка от средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей - средства физлиц на 1 апреля составляли 72% пассивов или 82% привлеченных средств, причем все средства привлечены на территории Приморского края.

Досье "Золотого Рога": Головной офис банка «Приморье» располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка, компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг, бенефициар - СОН Рён Фа) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Банк семьи экс-губернатора Приморья на данный момент занимает 126-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», - 28,208 млрд рублей (- 2,5%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 19,790 млн рублей.

«Солид банк» сбежал с Камчатки во Владивосток

Крупнейшее кредитное учреждение Камчатки «Солид банк» (образован в 1991 году как Камчатский коммерческий банк содействия предпринимательству) в мае прошлого года завершило перерегистрацию, сменив «прописку» с Петропавловска-Камчатского на Владивосток. Пикантность ситуации в том, что Семернин еще со времен комсомольской юности является другом нынешнего главы Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА.

«Перенос фактического адреса центрального офиса во Владивосток является плановым мероприятием в рамках стратегии развития банка. Нашей целью является укрепление позиций на рынке финансовых услуг на территории материкового Дальнего Востока. Хочу отметить, что переезд Центрального офиса не повлечет сокращения нашего присутствия на Камчатке. Все офисы АО «Солид Банк» в населенных пунктах Камчатского края будут продолжать работу в обычном режиме, оказывая полный спектр услуг. Во избежание появления возможных слухов и домыслов, ответственно заявляю, что ни один из офисов АО «Солид Банк» на Камчатке не будет закрыт. Это наш родной регион и покидать его мы не собираемся», - заявила СМИ заместитель председателя правления «Солид банка» Светлана МЕДИНСКАЯ.

В настоящее время АО «Солид Банк» контролируется президентом финансового дома «Солид» Владимиром Семерниным и членами его семьи. Крупным бенефициаром банка является японская корпорация Sawada Holdings Со, Ltd (единственный владелец - Хидэо Савада), c 2012 года владеющая 39,999975% акций банка.

«Солид Банк» на данный момент занимает 207-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» - 9,450 млрд рублей (- 8,7%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 5,817 млн рублей.

Банки, которые мы потеряли

Востоккредитбанк

24 ноября 2010 года Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у Востоккредитбанка (Благовещенск). Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

В течение длительного времени ОАО «Востоккредитбанк» кредитовало бизнес акционеров банка и связанных с ними компаний. При этом кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Банк фактически утратил платежеспособность. Руководство и лица, контролирующие кредитную организацию, не предприняли результативных мер, направленных на восстановление ее деятельности, пояснял регулятор.

Востоккредитбанк по итогам трех кварталов 2010 года занял 477-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Банк занимался только корпоративным кредитованием.

Изначально, 15 декабря 2010 года, ЦБ РФ обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением о принудительной ликвидации ОАО «Востоккредитбанк». Однако 11 января 2011 года Арбитражный суд Амурской области принял решение оставить это исковое заявление без рассмотрения в связи с возбуждением производства по делу о банкротстве, в феврале суд признал Востоккредитбанк несостоятельным. Клиенты Востоккредитбанка получили выплаты по вкладам в дальневосточных подразделениях Сбербанка.

Осенью 2017 года стало известно, что бывший председатель совета директоров Востоккредитбанка Максим СЕРКИН, осужденный за мошенничество, управлял из колонии финансовой пирамидой, похитившей 6 млрд рублей. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года. Действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива с лицензиями Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости - квартир и бизнес-центров. Клиентов привлекали обещанием дивидендов в 16-20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты, по принципу финансовой пирамиды, осуществлялись исключительно за счет новых вкладчиков.

Востокбизнесбанк

14 апреля 2011 года ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» (Владивосток). Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

По итогам 2010 года Востокбизнесбанк занимал 810-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Объем средств физлиц в банке на 31 декабря 2010 года достигал 285,8 млн рублей.

Востокбизнесбанк ранее принадлежал Транскредитбанку (ТКБ). В середине октября 2010 года ТКБ вышел из капитала этой кредитной организации, продав 99,79% долей миноритариям Востокбизнесбанка. После утраты связи с ТКБ Востокбизнесбанк значительно увеличил объем вкладов физлиц, тогда же на его балансе появились и ценные бумаги (облигации, акции и векселя), в которые прежде банк не инвестировал.

Арбитражный суд Приморского края 26 мая 2011 года удовлетворил заявление Главного управления Центробанка РФ по Приморскому краю и признал Востокбизнесбанк банкротом.

Конкурс Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на возмещение выплат клиентам Востокбизнесбанка, по иронии судьбы, выиграл Азиатско-Тихоокеанский банк.

Летом 2017 года к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима был приговорен бывший глава Востокбизнесбанка Олег ШЕРШНЕВ. Г-н Шершнев был признан виновным в хищении более 426 млн рублей. В дальнейшем с него в пользу потерпевшего (Востокбизнесбанк) - в лице Агентства по страхованию вкладов - был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн рублей.

Далта-Банк

21 августа 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Далта-Банк» (Владивосток, бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий»). Лицензия была отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

Еще в январе 2015 года следователи СКР провели обыски в офисе Далта-банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

По данным следствия, руководство Далта-банка в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.

Далта-банк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 700-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Бенефициарами банка на тот момент являлись Евгений ЧЕКИН (17,05%), члены совета директоров КИМ Хак Сен (17,03%) и Георгий ПУЗЫНКИН (8,67%), член правления Дмитрий ПУЗОВ (16,89%), Дмитрий ГУРЬЯНОВ (9,93%), Марина КРУШ (9,34%), ФУКУДА Ен Су (7,37%), Наталья КОНДРАТЮК (7,03%), председатель совета директоров Сергей ВАХРЕЕВ (3,13%), Андрей Иванович ФИРСОВ (1,72%) и его сын Андрей Андреевич ФИРСОВ (1,57%).

Досье "Золотого Рога": Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» был создан в мае 1989 года во Владивостоке. В декабре 1993 года организационно-правовая форма была изменена на ТОО, а в феврале 2000 года банк преобразован в ЗАО. Наименование «Далта-Банк» было зарегистрировано в декабре 2011 года. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Кредитная организация не входила в систему страхования вкладов.

В октябре 2015 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о принудительной ликвидации Далта-банка. При этом из предоставленных временной администрацией банка документов следовало, что у кредитной организации на день отзыва лицензии отсутствовали признаки банкротства. Так, по состоянию на 21 августа 2015 года чистые активы кредитной организации (355,667 млн рублей) превышали обязательства (49,368 млн рублей) в 7,2 раза.

«Приско капитал банк»

ЦБ РФ 29 июня 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Приско капитал банка», созданному в свое время при непосредственном участии ОАО (ныне - ПАО) «Приморское морское пароходство» (ПМП). 8 августа 2016 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал «Приско капитал банк» несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Выступая тогда на заседании, представители Банка России и временной администрации сообщили, что на дату отзыва лицензии активы банка составляли около 601,4 млн рублей, а обязательства - порядка 2,3 млрд рублей. Таким образом, обязательства превышали размер активов более чем на 1,5 млрд рублей.

Как утверждает Центробанк, руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Позже временная администрация «Приско Капитал Банка» в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции ее бывшего руководства с признаками вывода активов. Об этом сообщал ЦБ, уточняя, что активы выводились из банка, в том числе, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, а также путем проведения сделок уступки прав требования со связанными с кредитной организацией лицами.

31 января 2018 года Арбитражный суд Москвы по ходатайству АСВ продлил процедуру банкротства в «Приско капитал банке» на 6 месяцев.

«Приско капитал банк» был создан в мае 1993 года и до 2001 года работал под наименованием «Траст Кредит Банк». В 2001 году банк вошел в состав корпорации Prisco (создана на базе ПМП), получив название «Приско Капитал Банк». В том же году банк получил лицензию на работу с физическими лицами. В 2002 году банк зарегистрировал филиал в Находке. В 2005 году там же открылся еще один офис, а сам банк с 18 августа стал участником системы страхования вкладов.

Гендиректору ПМП Александру КИРИЛИЧЕВУ, по последним данным, принадлежали 32,725% акций кредитной организации. Еще 4% числились на счету его супруги Людмилы КИРИЛИЧЕВОЙ. Александр Кириличев в свое время заявлял Деловой газете «Золотой Рог», что «банк не продается».

Азиатско-Тихоокеанский банк

В апреле 2018 года Азиатско-Тихоокеанский банк, входящий в топ-100 крупнейших российских банков, перестал открывать новые вклады и пополнять старые. 26 апреля Центробанк объявил о санации банка, совладелец которого, Андрей ВДОВИН, к тому моменту уже заочно находился под арестом по двум эпизодам мошенничества.

АТБ по итогам I квартала 2018 года занял 65-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» - 93,465 млрд рублей (– 7,9%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 59,893 млн рублей

Досье "Золотого Рога":

«Алмазэргиэнбанк» (Якутск) занимает 135-е место по размеру активов - 24,886 млрд рублей (- 5,4%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 16,966 млрд рублей.

«Камчатпрофитбанк» (Петропавловск-Камчатский) занимает 252-е место по размеру активов - 6,059 млрд рублей (- 5,4%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 4,321 млрд рублей.

«Уссури» (Хабаровск) занимает 259-е место по размеру активов, - 5,651 млрд рублей (- 2,2%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 4,779 млрд рублей.

«Роял Кредит Банк» (Хабаровск) занимает 279-е место по размеру активов - 4,616 млрд рублей (- 3,3%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 3,132 млрд рублей.

«Примтеркомбанк» (Владивосток) занимает 418-е место по размеру активов - 1,395 млрд рублей (+8,9%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 325 млн рублей.

«Саммит банк» (Хабаровск) занимает 437-е место по размеру активов - 1,109 млрд рублей (- 2%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 559 млн рублей.

На фото: Сверхустойчивых частных банков, как показывает жизнь, просто не бывает.

Фото РИА «Новости».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.