Банки ищут новые способы зарабатывать

Делая ставку на отложенный спрос и рост населения Дальнего Востока

Прошедший год ознаменовался громкими ликвидациями кредитных организаций, неоднозначными санациями системообразующих банков, продолжающимся трендом на сужение круга банковских структур. В ДФО появился Почта Банк, но в целом его приход оказался незаметным, несмотря на то, что он входит в группу ВТБ.

Если не считать провала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), региональные банки ДФО сохранили свою устойчивость (см. стр. 14-15). Активы банков в рублях достигли 573 123, 380 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14,8%, в валюте - 68 429, 655 млн рублей (+12,3%). Пассивы в рублях также увеличились на 17%, уменьшение валютных пассивов зафиксировано на уровне 25%.

Значительный рост активов в рублях наблюдается в приморских банках - на 23%, и амурских кредитных организациях - на 18%, а вот активы регионального банковского бизнеса в Хабаровском крае и на Камчатке упали значительно - в 2,2 раза. Но эти цифры не совсем корректны, так как из данных субъектов ДФО ушел ряд банков, в частности, Роял Кредит Банк и Солид Банк перерегистрировались в Приморье. Минимальный уровень снижения данных показателей у кредитных организаций по итогам 2017 года наблюдается в Якутии и Сахалине - 5%.

Общий объем привлеченных средств в банках, осуществляющих деятельность в ДФО (а в их ряду и Дальневосточного банка Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, всех санируемых банков и т.п.), достиг 1,3 трлн рублей, в свою очередь региональные банки аккумулировали на своих счетах всего 368,8 млрд рублей.

Традиционно наиболее значимыми в структуре пассивов банковского рынка остаются сбережения физических лиц. Увеличения средств юридических лиц по сравнению с прошлым годом практически не произошло, их сумма составила 166,9 млрд рублей, валютных вкладов бизнес-структур на банковских счетах стало меньше в 4,5 раза, эта цифра приблизилась к отметке 26,5 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 873,8 млрд рублей в целом по банкам в ДФО, из них 302,6 млрд рублей размещены в региональных кредитных структурах (по данным www.сbr.ru на 1 января 2018 года).

Лишь некоторые региональные банки Дальнего Востока увеличили собственный капитал: Примсоцбанк прибавил 17%, Дальневосточный банк - 11%, беспрецедентный рост продемонстрировал банк «Восточный», + 41,6% к собственному капиталу. Совсем немного увеличили собственный капитал сахалинский банк «Итуруп» - на 5%, и сосед по региону - Камчатпрофитбанк - на 3%. Банк «Приморье» прибавил к рассматриваемому показателю всего 1%. Фактически все остальные кредитные организации ДФО собственный капитал уменьшили.

Общий объем убытков кредитных организаций Дальнего Востока составил около 2 млрд рублей, это в два раза меньше, чем годом ранее. Наибольшие убытки зафиксированы в банковском секторе Якутии и Амурской области (по данным www.cbr.ru).

В условиях жесткой конкуренции

По словам заместителя председателя правления Примсоцбанка Владимира ПОТАПОВА, региональные банки на Дальнем Востоке в 2017 году развивались в очень непростых условиях жесточайшей конкуренции со стороны государственных и крупных федеральных банков, ограниченности фондирования и повышенной стоимости ресурсов, нехватки квалифицированного персонала. Тем не менее, дальневосточные банки в целом показали неплохие результаты. Примсоцбанк, в частности, успешно выполнил все намеченные ключевые показатели, сохраняя динамику и темпы роста выше темпов банковской системы России и Дальнего Востока.

Владимир Потапов также обращает внимание на снижение с третьего квартала прошлого года рентабельности активов, банковского капитала и уровня достаточности капитала банковской системы, что является следствием формирования банками дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, связанного с мерами по оздоровлению банковского сектора, реализуемыми Банком России.

Крупнейшие банки в данной ситуации имеют большую возможность для маневра, им легче найти клиента и отказать неподходящему.

«Мы отмечаем растущую кредитную активность предприятий среднего и малого бизнеса в регионе. Восстанавливается спрос на инвестиционное кредитование, в частности, в отраслях, связанных с импортозамещением: АПК, пищевая промышленность. Наши клиенты реализуют инфраструктурные проекты, модернизируют производства. Работа с предприятиями-экспортерами, которые занимают важное место в экономике региона, по-прежнему является ключевой», - говорит управляющий директор Департамента корпоративной сети - вице-президент банка ВТБ Евгений ОРЛОВ.

«Россельхозбанк постоянно работает над повышением доступности финансовых продуктов для жителей региона, качеством работы с клиентами и запуском новых сервисов и услуг. Например, спецкредиты для рыболовных хозяйств, кредиты на покупку отдельных видов сельхозтехники, исполнение госконтрактов и многие другие. При этом учтены технологические особенности хозяйственной деятельности малых предприятий, в том числе и фактор сезонности. В итоге собственная ресурсная база Приморского филиала Россельхозбанка, 2017 году увеличилась на 2 млрд рублей (+ 23% к году предыдущему), - отмечает директор Приморского филиала РСХБ Инга КЛОКОВА.

Как замечает зампредседателя правления банка «Восточный» Елена КАЛИНИНА, комиссионный бизнес (инвестиционное страхование и т.д.) в 2017 году совершил большой рывок вперед. Его годовой прирост в банке «Восточный» достиг 270%. Объем выданных банком гарантий за последние два года превысил 130 млрд рублей. В планах банка «Восточный» - продолжать стратегическое сотрудничество с субъектами ДФО через подписание соглашений, развитие бизнес-инкубаторов, гарантийный бизнес. Уже в марте 2018 года в Хабаровске был открыт первый государственно-частный многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг на базе отделения банка.

Бизнес-кредиты подрастают

В 2017 году корпоративное кредитование в ДФО выросло почти на 9%, достигнув величины в 705, 4 млрд рублей, в противовес 19% роста годом ранее. На этом скромном фоне банковский сектор Приморья реабилитировал себя 30-процентным ростом в кредитовании бизнеса на общую сумму 276,6 млрд рублей (годом ранее было зафиксировано падение кредитования в крае на 24%). Это позволило региону вырваться в лидеры по всем показателям. Ровно половину кредитов бизнес получил от приморских банковских организаций. Рост кредитования в диапазоне 9-22% зафиксирован на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, на Чукотке и в ЕАО.

Общий объем кредитов, выданных ВТБ юридическим лицам на Дальнем Востоке в 2017 году, составил 135 млрд рублей (рост к 2016 году на 16%). Из них среднему региональному бизнесу выдано 82 млрд рублей, предприятиям малого бизнеса - 6,5 млрд рублей. По мнению Евгения Орлова, драйвером роста кредитования, как и в прошлом году, будут госпрограммы. ВТБ активно участвует во всех программах государственной поддержки бизнеса, которые предоставляют возможность предприятиям кредитоваться на льготных условиях, развивают реальный сектор экономики.

В Приморском филиале РСХБ также фиксируют хорошую динамику кредитования корпоративных клиентов, на долю которых приходится почти 84% объема портфеля займов. Также одним из основных направлений финансирования стали сезонные работы - на эти цели направлено порядка 600 млрд рублей, доля банка на рынке их кредитования в Приморье составила 100 % (по данным на 1 января 2018 года).

Елена Калинина считает, что еще одним характерным трендом 2017 года стал разворот ключевых игроков рынка в сторону кредитования субъектов малого бизнеса. Этот сегмент снова тронулся в рост, пусть и более осторожно по сравнению с докризисными годами. По итогам года блок по работе с МСБ уже принес «Восточному» 10% прибыли.

Подобную точку зрения подтверждает статистика Банка России, 25% всех кредитов для бизнеса, около 233 млрд рублей, выдано представителям малого и среднего предпринимательства.

Банковская розница живет

Рынок кредитования частных лиц в Дальневосточном регионе также стал больше, +19,5% к показателям 2016 года. Банки выдали розничным клиентам 437 736 млн рублей (по данным www.cbr.ru).

Как полагает Елена Калинина, в 2017 году на Дальнем Востоке, и во всей России в целом, тренд на оживление рынка кредитования населения сохранился, при том, что банки продолжили придерживаться аккуратности в вопросах рисковой политики.

«В течение года мы наблюдали активность на рынке потребительского кредитования, причем оживление было спровоцировано как внешними, так и внутренними факторами. Рост был обеспечен как регулятором, в частности, благодаря снижению ключевой ставки, так и участниками рынка: банки делают кредитование доступнее и расширяют список потенциальных заемщиков, а клиенты изменили привычной тактике накопления и стали активнее тратить», - поясняет наша собеседница.