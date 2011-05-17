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Банк «Приморье» в 2010 году увеличил чистую прибыль более чем в 3 раза

17 Мая 2011, 11:04 | Приморье

Банк «Приморье» в 2010 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2009 годом более чем в 3 раза, до 307,953 млн рублей. При этом объем привлеченных средств (кредиты, депозиты, клиентские счета) вырос на 92%, до 19 млрд 137,258 млн рублей.

За последние пять лет чистые активы банка выросли в 2,5 раза, собственные средства - в 1,7 раза, привлеченные средства - в 2,8 раза. Традиционно Банк «Приморье» удерживает лидирующие позиции по количеству приморских компаний, работающих по договорам зарплатного проекта. На сегодня таких предприятий насчитывается 1127. В частности, в конце апреля банк выиграл тендер ФГОУВП «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» на заключение зарплатного договора с образовательным учреждением, численность сотрудников которого составляет 760 человек.

Автор: Ольга Добролюбова
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