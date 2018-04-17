Паниковать не на что

Приморцы достаточно спокойно отреагировали на валютные пертурбации последних дней

В отделениях коммерческих банков во Владивостоке сегодня можно купить доллары от 63,11 до 65,5 рублей. Евро в краевой столице, на момент написания материала, укрепилось до уровня 2014 года - теперь за него дают от 77,96 до 80,6 рублей. Настроение вкладчиков в валюте, соответственно, поднимается, а заемщиков с просроченной задолженностью - ухудшается.

На рынке Дальнего Востока Приморье традиционно является лидером по привлечению валютных вкладов и выдаче кредитов в зарубежной валюте частным лицам. Так, общая сумма кредитов, предоставленных физическим лицам в валюте, составила 371 млн рублей. Тогда как просроченная задолженность в валюте - 10408 млн рублей, и она, судя по курсу, будет увеличиваться. В то же время бизнес чаще всего оформляет валютные кредиты в Якутии (7 386 млн рублей) и на Сахалине (2017 млн рублей). Общий объем валютных кредитов, которые имеет предпринимательское сообщество Приморья, составил 847 млн рублей. В Приморском крае сохранились валютные ипотечные кредиты, сегодня их оформили на сумму 375 млн рублей, и 77 млн рублей числятся в разряде просроченной задолженности (по данным www. cbr.ru на 1 марта 2018 года).

Деловая газета «Золотой Рог» получила экспертные ответы, как долго рынок будет оставаться в напряжении, и возможна ли стабилизация курса рубля к зарубежным валютам?

В своем эксклюзивном комментарии для нашего издания главный экономиста Альфа-Банка Наталия ОРЛОВА замечает, что именно ключевая ставка сегодня играет решающую роль в регулировании экономики. Еще недавно мало кто обращал внимание на этот показатель, и заглавными индикаторами оставались цены на нефть и курс доллара. Сегодня же два фактора, стабилизирующие стоимость рубля к доллару до конца года, работают в одной связке – состояние капитального счета страны и эффект санкций.

Фактор платежей по внешнему долгу оказывает поддержку стабильному курсу рубля. Недавнее повышение суверенного кредитного рейтинга России до «ВВВ-» международными агентствами Standard & Poor’s и Fitch - лишнее тому подтверждение.

Одновременно, макроэкономические показатели РФ при этом остаются в норме, и долгосрочного ослабления рубля не предвидится, если не возникнут новые обстоятельства геополитического уровня. Стоимость нефти бьет рекорды с 2014 года, резервы, уровень инфляции помогут рублю не упасть с обрыва. Скорее всего, доллар США по 56 рублей мы увидим не скоро. На данный момент не стоит подвергаться паническому настроению и бежать менять рубли на доллары, это делать уже поздно, а также ожидать очередного понижения ключевой ставки ЦБ, а соответственно и снижения ставок кредитов и ипотеки для населения. И второй фактор - санкции, которые сами по себе являются темой табуированной. Россия находится в уникальной ситуации, т.к. к нам применены не торговые, а финансовые санкции. Поэтому следует подождать с окончательными выводами.

«Ситуация на валютном рынке зависит от ситуации на фондовых рынках, где иностранные инвесторы, доля которых в ОФЗ составляет более 30%, с понедельника, 9 апреля, начали распродавать активы из-за введенных санкций в соответствии со своими внутренними риск-политиками. В результате цены на 10-летние ОФЗ упали почти на 4%, вырученные от продажи рубли конвертируются институциональными инвесторами в доллары и евро, что поднимает их курс. При этом 11 апреля темпы падения госбумаг замедлились и несколько скорректировались, отступив от минимумов 0,5-0,8%. Рынок российских акций показывает рост. Все это происходит на фоне растущей нефти и международных фондовых рынков: на мировых глобальных рынках наблюдается рост, поскольку напряженность, связанная с торговой войной Америки и Китая сходит на нет, а нефть снова достигла отметки выше $70 за баррель. Кроме того, выступление ряда должностных лиц правительства и ЦБ показали готовность к действиям по поддержке рынка. Все это дает надежду на стабилизацию ситуацию в течение месяца, и на курс 60-65 рублей», - полагает руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин КОЧЕРГИН.

В целом, дальнейшие перспективы российской валюты будут зависеть от сценариев разрешения текущей геополитической ситуации. В случае шокового сценария (в порядке снижения вероятности - резкое обострение в Сирии, новые объявления о санкциях США, падение цены на нефть) рынок продолжит падать, а доллар может уйти в диапазон 65-70 руб.

«Что касается спроса на валюту в отделениях банка «Восточный», то мы не наблюдаем ажиотажа в обменных пунктах. Ситуация примерно такая же, как и в предыдущие дни – население больше продает, нежели покупает наличную валюту, и тем самым фиксирует прибыль. Впрочем, эта ситуация отличается в зависимости от региона, так в центральных и западных регионах продажа валюты преобладает над покупкой в соотношении 3 к 1, а на Урале, в Сибири и в восточных регионах это соотношение составляет 1 к 1», – дополняет наш собеседник.

Директор ООО «Финион», независимый финансовый советник Вячеслав Картамышев также считает, что текущее повышение курса доллара США к рублю связано с повышенным спросом на валюту как внутренних, так и внешних инвесторов. Поэтому вполне понятно, что в связи с новым пакетом санкций некоторые иностранные инвесторы предпочли выйти из российских активов.