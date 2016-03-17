Страховые полисы теперь можно приобрести в отделениях Почты России в Приморье

Почта России займется повышением доступности страховых услуг для жителей всех населенных пунктов Приморья. Сегодня в отделениях почтовой связи доступны полисы страхования имущества, гражданской ответственности, есть специальные полисы для мигрантов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в ближайшие дни с наступлением весеннего периода ассортимент страховых продуктов пополнят полисы от клещевого энцефалита.

Почта России в Приморском крае представляет собой сеть из 472 стационарных отделений почтовой связи, которые дают возможность вместе с оплатой коммунальных счетов или почтовых услуг приобрести полис экспресс - страхования жилья. За невысокую стоимость полиса, 45 рублей в месяц, клиенты Почты России выбирают срок действия такого полиса и возможность оплаты страхового взноса помесячно.

Страхование является уникальным социально ориентированным механизмом, способствующим созданию стабильности для каждой семьи за счет снижения степени воздействия отрицательных факторов. Реализуемые отделениями почтовой связи страховые продукты полностью соответствуют действующему в этой области законодательству и предусматривают упрощенную схему оформления. Так, коробочные продукты страхования имущества не требуют осмотра, дополнительного оформления и предоставления документов. Партнерами предприятия являются крупнейшие российские страховые компании.

Подробности можно уточнить у операторов отделений почтовой связи или по единому телефонному номеру Почты России 8-800-2005-888.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.

Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд рублей, что более чем в 50 раз превышает показатель 2013 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.