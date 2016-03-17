www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Страховые полисы теперь можно приобрести в отделениях Почты России в Приморье

17 Марта 2016, 16:35 | Приморье

Почта России займется повышением доступности страховых услуг для жителей всех населенных пунктов Приморья. Сегодня в отделениях почтовой связи доступны полисы страхования имущества, гражданской ответственности, есть специальные полисы для мигрантов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в ближайшие дни с наступлением весеннего периода ассортимент страховых продуктов пополнят полисы от клещевого энцефалита.

Почта России в Приморском крае представляет собой сеть из 472 стационарных  отделений почтовой связи, которые дают возможность вместе с оплатой коммунальных счетов или почтовых услуг приобрести полис экспресс - страхования жилья. За невысокую стоимость полиса, 45 рублей в месяц, клиенты Почты России выбирают срок действия такого полиса и возможность оплаты страхового взноса помесячно.

Страхование является уникальным социально ориентированным механизмом, способствующим созданию стабильности для каждой семьи за счет снижения степени воздействия отрицательных факторов. Реализуемые отделениями почтовой связи страховые продукты полностью соответствуют действующему в этой области законодательству и предусматривают упрощенную схему оформления. Так, коробочные продукты страхования имущества не требуют осмотра, дополнительного оформления и предоставления документов. Партнерами предприятия являются крупнейшие российские страховые компании.

Подробности можно уточнить у операторов отделений почтовой связи или по единому телефонному номеру Почты России 8-800-2005-888.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.

Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд рублей, что более чем в 50 раз превышает показатель 2013 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Почта России  полис  страхование 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru