Деньги и карточки становятся раритетами

Более 3,3 млн пластиковых карт выпущено в Приморье и треть из них обладает функцией бесконтактной оплаты

Президент крупнейшего банка страны Герман ГРЕФ в конце прошлого года обмолвился, что пользуется пластиковой банковской картой исключительно в случае острой необходимости. Различные платежные системы, встроенные в мобильные устройства, уже давно зачастую заменяют привычный «пластик». При этом проблем у электронных платежей предостаточно, в том числе и у лидеров рынка.

В течение всего 2017 года российские банки активно осваивали новые технологии оплаты через мобильные устройства и подключали клиентов к «продвинутым» сервисам. В ряду пионеров оказались традиционно Альфа-Банк, банк «Авангард», Сбербанк, Промсвязьбанк, банк Home Credit, банк «Финам» и т.д. Буквально под занавес года Почта Банк внедрил систему оплаты покупок через популярные часы Garmin. С помощью таких программ кредитные и дебетовые карты оказались «внутри» мобильных телефонов.

Готовы ли приморцы использовать новые технологии при оплате товаров и услуг, и насколько доступна такая опция в регионе, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Доступно, но не всегда удобно

Как выяснилось, за последние годы популярность безналичной оплаты товаров и услуг выросла кратно. Количество таких операций, в том числе переводов с карты на карту и оплаты в интернет-магазинах, превышает обыкновенное снятие наличных денег в банкомате в десять раз. В том числе приморцы провели 2,5 млн операций получения наличных средств и 12,173 млн операций по безналичной оплате. Объемы таких операций, напротив, играют в пользу обналичивания денег, с карт приморцы получили около 20 млрд рублей, тогда как безналично оплатили покупки и услуги на сумму немногим более 10 млрд рублей (по данным www.cbr.ru на 1 октября 2017 года).

Как минимум половина терминалов по оплате в супермаркетах и даже в маленьких магазинчиках, а также в ресторанах и кафе оборудованы считывающими устройствами системы Pays. Так, Сберегательный банк в Приморье переоснастил уже 80% своих устройств, 10 676 бесконтактных терминалов банка в крае могут принимать платежи по бесконтактным картам, и также через системы Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. А всего, по данным ЦБ РФ, в Приморском крае банки установили в магазинах и сервисных точках 22 631 терминал (по данным за 9 месяцев 2017 года).

Платежные системы, скачанные на мобильные приложения смартфонов, за прошедший год более чем в 9 раз нарастили объемы по количеству операций, проведенных в приморской торговой сети. По итогам ушедшего года, около 9 млн операций клиенты банков оплатили с помощью своих мобильных телефонов. В лидерах, разумеется, Apple и Samsung.

Как уточнил руководитель регионального центра сопровождения ИТ-инфраструктуры Тихоокеанского региона Альфа-Банка Максим КАТКОВ, Apple Pay работает только на смартфонах Apple (все модели, поддерживающие функцию Apple ID и Faсe ID), с Samsung Pay и смартфонами Samsung ситуация схожая с Apple. Android Pay доступен на всех устройствах, оборудованных модулем NFC и поддерживающих Android версии 4.0 и выше Для подключения Apple Pay нужно одно из поддерживаемых устройств.

В свою очередь для подключения Android Pay нужно устройство, поддерживающее бесконтактную технологию и работающее на операционной системе Android версии 4.4. (KitKat) и выше. В связи с этим на телефонах, где работает Samsung Pay, можно также подключить Android Pay, скачав соответствующее приложение.

По оценке ВТБ, запустившего в ушедшем году сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay, оборот по картам банка с помощью всех уже запущенных сервисов мобильных платежей может составить в целом по России 10 млрд рублей.

Кстати, именно Android Pay является наиболее универсальной платежной системой, возможной для скачивания практически в любом мобильном устройстве. Сегодня на свой смартфон могут ее скачать и клиенты многих банков, в том числе Альфа-Банка, Бинбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Почта Банка, Тинькофф банка, банка «Открытие», Россельхозбанка.

Для китайцев свои тонкости

Как отмечает руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ, абсолютное большинство POS-терминалов ВТБ в Приморье поддерживают современные бесконтактные способы оплаты. Так, в 2017 году группа ВТБ обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок с помощью сервисов MasterPass, ApplePay и SamsungPay. Также в этом году банк начал эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, став крупнейшим партнером Ant Financial Services Group в России. Проект рассчитан на туристов из КНР, на сегодняшний день сервисом воспользовались уже более тысячи человек. К слову, Alipay – платежный агрегатор самой известной компании в сфере интернет-коммерции, владельца B2B веб-портала Alibaba.com.

«Сегодня далеко не каждый банк в Приморье предоставляет своим клиентам услугу бесконтактных платежей. Примсоцбанк был одним из первых среди региональных банков Дальнего Востока, кто внедрил систему Apple Pay. С августа 2017 года наши клиенты получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple по технологии Apple Pay. При добавлении платежной карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства», - комментирует ситуацию на рынке начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей ГРУДИНИН.

Кстати, многие недорогие китайские бренды мобильных телефонов не поддерживают технологию NFC, они заточены исключительно на уже упомянутый Alipay. Но он действует в Приморье только для китайских туристов.

Вместе с тем, надо помнить, что инновационные программы подходят для наиболее современных телефонов. Как минимум, они должны быть технологией NFC, которая и позволяет производить бесконтактные платежи. Как поясняют в приморском отделении одного из банков, если на вашем смартфоне есть такая отметка «NFC», то вы можете смело воспользоваться этими платежными программами. Подробнее можно узнать, ознакомившись с настройками устройства, или получить консультацию в магазине или салоне связи.

По наблюдениям Максима Каткова, чаще всего сервисы Pays используются для оплаты относительно небольших по сумме, ситуативных покупок, которые люди делают, например, по пути на работу или на учебу на регулярной основе: покупка кофе, оплата транспорта и т.д. Самая большая единовременная покупка, совершенная клиентами Альфа-Банка с помощью смартфона, составляет по состоянию на 20 октября около 13 млн рублей.

«В России инфраструктура рынка способствует распространению бесконтактной оплаты, включая оплату через Apple Pay: высока доля терминалов, оснащенных модулем NFC (в отличие от Штатов, где карты с магнитной полосой - довольно распространенное явление). Подключить к сервису Pay можно любую карту, в том числе не поддерживающую технологию NFC, и превратить смартфон в средства платежа», - отмечает банкир.

«Пикни» - проведешь оплату

3,284 млн пластиковых карт находится на руках клиентов кредитных организаций Приморья, и примерно каждая седьмая из них оснащена функцией бесконтактной оплаты, PayPass/PayWave. Попросту говоря, при проведении оплаты карту не надо вставлять в терминал, списание денег за покупки происходит после звукового сигнала и без набора пин-кода, если сумма покупки до одной тысячи рублей.

Например, в конце 2017 Примсоцбанк полностью перевел всю эмиссию на карты с бесконтактным модулем платежной системы Visa, на очереди MasterCard и «Мир». Сбербанк в крае выпустил 398 885 подобных карт.

Александр Вялков считает, что переход на бесконтактные платежи через мобильные устройства и карты с функцией PayPass/PayWave становится все более очевидным.

По итогам 2018 года розничный бизнес ВТБ вчетверо увеличит долю эмитированных бесконтактных карт, доведя ее до 70%. За 2017 год уже две трети платежей проводились через POS-терминалы ВТБ бесконтактно (как с помощью бесконтактных карт, так и мобильных платежных сервисов).

Фактически все преподаватели и студенты ДВФУ уже имеют карту национальной системы «МИР» с функцией бесконтактной оплаты. Все приморцы, действие карт которых закончилось во второй половине 2017 года, также стали владельцами более современных «пикающих» карт систем VISA и Master Card.

Как рассказывают студенты ДВФУ, оплата с мобильных устройств и обновленных карт стала более проста. Операции на сумму не более одной тысячи рублей не требуют пин-кода. Хотя телефоны иногда «подвисают», и тогда приходится вводить тот самый четырехзначный номер, но в целом система оплаты работает хорошо.

Приморские банковские специалисты уверяют, что потерянный телефон фактически невозможно разблокировать, а все, что смогут купить по потерянной «пикающей» карте – продукты в супермаркете или бургеры в кафе. В любом случае, при утрате пластиковой карты любой системы ее незамедлительно надо заблокировать и для подстраховки иметь смс-информирование.

Яна МАЛЬЦЕВА.