Приморцы не торопятся улучшать свое финансовое положение

Традиционно перед новым годом коммерческие банки предлагают рефинансировать потребительские кредиты. Как следует из практики Сбербанка, запросы на рефинансирование в Приморье подают заемщики со средним счетом 262 тыс. рублей, в Хабаровске этот показатель несколько выше – в районе 310 тыс. рублей. По расчетам Дальневосточного банка, средний размер рефинансируемого кредита сегодня достигает 400 тыс. рублей.

В целом объем потребительского кредитования в Приморье за 9 месяцев 2016 года составил 68 млрд рублей (+25% по сравнению с прошлым годом). Однако уровня докризисного 2013 года пока достичь не удалось.

С большим размахом

Через рефинансирование банки часто получают добросовестных клиентов других банков, придавая сделке взаимовыгодный характер. Основными условиями рефинансирования кредитов являются срок действия кредитного договора не менее 6 месяцев (применительно к чужим кредитам) и отсутствие просроченных платежей.

Начальник департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса (КМСБ) Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ рассказывает, что доля Приморского края в общем объеме оформляемых кредитов на рефинансирование составляет примерно 40%. Средний объем рефинансируемых кредитов складывается на уровне 1,5 млн рублей по ипотечным ссудам и 400 тыс. рублей - по потребительским кредитам. Сегодня Дальневосточный банк предоставляет кредиты на рефинансирование задолженности по выданным ранее потребительским, ипотечным ссудам, а также по автокредитованию. Рефинансировать можно до 6-ти потребительских кредитов одновременно, оформленных ранее в любом банке, и ипотечные ссуды, выданные как в стороннем банке, так и в Дальневосточном банке. Важно отметить, что кредит может быть оформлен в сумме больше той, которая потребуется для погашения имеющегося кредита (включая проценты и комиссии), остатком суммы заемщик может распорядиться по собственному усмотрению.

Подобная практика действует и в Примсоцбанке при оформлении кредита «Новая жизнь».

«В этом году мы видим серьезное оживление потребительской активности населения. Наибольший спрос мы отмечаем среди наших корпоративных клиентов и клиентов «с улицы». Доля зарплатных клиентов, как и в случае «обычного» кредита наличными, весьма заметна, - говорит заместитель начальника управления розничных продуктов банка ВТБ Сергей СИТИН. - Все больше заемщиков заинтересованы в улучшении условий выплат по кредитам, оформленным в период высоких ставок 2015 года. Программа рефинансирования ВТБ позволяет оформить кредит на специальных условиях и погасить долг в другом банке, в том числе валютный, снизить ежемесячный платеж, получить дополнительные денежные средства в ВТБ - до 3 млн рублей и т.д.».

В ВТБ24 программа рефинансирования была запущена в конце 2015 года. Согласно ее условиям, можно рефинансировать до шести кредитов других банков (кроме банков группы ВТБ): как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн рублей, сроком до 5 лет без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка. Запуск данной программы позволил в ВТБ24 увеличить выдачи необеспеченных кредитов банком примерно на 20% за один месяц и поставить двухлетний рекорд по выдачам кредитов.

На вопрос, зачем банкам нужно рефинансирование, в ВТБ24 отвечают, что одной из причин является текущая ситуация на рынке: действующий портфель розничных необеспеченных кредитов в стране – около 4 трлн рублей, при этом объем годовых выдач новых кредитов – всего 2 трлн рублей. Таким образом, рынок рефинансирования потенциально в 2 раза больше, чем рынок новых выдач кредитов наличными. Этот рынок сегодня в стране недостаточно развит. В ВТБ24 считают, что в свое время банк одним из первых вышел с таким предложением и смог сформировать спрос.

Ставки снижают значительно

Снижение ставок в рамках рефинансирования фиксируется в пределах 12,9-15%. Однако на такие проценты могут претендовать добросовестные заемщики с доходом не менее 40 тыс. рублей в месяц. С меньшим доходом рефинансируемая процентная ставка под Новый год составит никак не менее 15-16%. По наблюдениям кредитных экспертов приморских банков, каждый день с вопросом о реструктуризации обращаются по 2-3 клиента. Рефинансирование позволяет некоторым пересчитать кредиты, выданные под 22-24% годовых в 2015 году.

Заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ говорит о снижении ставок по продукту «Рефинансирование потребительских кредитов». Теперь клиенты банка, имеющие потребительские кредиты в сторонних банках, могут воспользоваться данной программой по ставке от 12,9% годовых на срок до 5 лет. В данном случае клиент может рефинансировать один или несколько кредитов в рублях или долларах. «Если по обязательствам не предусмотрено обеспечение, сумма целевого кредита в нашем банке составит 750 тыс. рублей включительно, если заемщик является клиентом зарплатного проекта банка или кредит получен под обеспечение - сумма рефинансирования может составить 1 млн рублей включительно», - говорит Андронов.

По словам Вячеслава Тогобицкого, условия кредитования в рамках рефинансирования в Дальневосточном банке и требования к заемщикам аналогичны действующим стандартным кредитным продуктам. Ставки по потребительским кредитам составляют от – 14% годовых, по ипотечным - от 12% (спецпредложение действует до конца февраля 2017 года). Комиссии за оформление, выдачу или погашение кредита Дальневосточный банк не взимает. Кроме того, отсутствуют требования о необходимости оформления поручительства для клиентов, впервые обратившихся за кредитом. Досрочное полное либо частичное погашение кредита возможно в любое время по желанию заемщика без каких-либо ограничений.

Условия рефинансирования по программе «Новая жизнь» в Примсоцбанке для своих клиентов объяснили таким образом. «Если клиент, ранее оформивший в нашем банке кредит, по объективным причинам, таким как, например, потеря основного места работы, семейные обстоятельства и т.п., вышел на просрочку, то он может обратиться в банк с запросом на рефинансирование. При этом клиент должен будет предоставить документальное подтверждение ухудшения материального положения. Каждый случай рассматривается индивидуально», - поясняет начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана БЕСПАЛОВА. Данный кредит могут оформить и клиенты из других банков. Процентная ставка по данному продукту составляет 16,5% при сроке кредитования до 24 месяцев. Максимальный срок кредита может достигать 60 месяцев. При сумме кредита до 500 тыс. рублей поручительство не требуется.

«В данном случае говорить только о снижении процентной ставки не совсем корректно. Целью клиента, оформляющего кредит «Новая жизнь», помимо снижения процентной ставки, является объединение обязательств по всем действующим кредитам в один кредит, взаимодействие в дальнейшем только с одним банком, уменьшение общего ежемесячного платежа по действующим кредитам», - полагает наша собеседница.

Также рефинансирование в банке ВТБ в среднем дешевле аналогичного предложения по обычному потребительскому кредиту на 1%. «Сейчас мы достаточно лояльно относимся к заемщикам, допускавшим незначительные просрочки, и допускаем рефинансирование кредитов, по которым сумма просрочки была незначительна и не превышала 30 дней. Но при этом остается требование к отсутствию любой просрочки в течение последних 6 месяцев», - поясняет представитель ВТБ.

В ВТБ24 как при оформлении обычного потребительского, так и рефинансируемого кредита предлагают ставку 13,9%.

Документы с собой

Пакет документов, необходимый для оформления кредита на рефинансирование задолженности по ранее выданной ссуде, существенно не отличается от перечня документов, предоставляемых клиентом при обращении за новым кредитом. «В случае, если рефинансированию подлежит ссуда, оформленная в стороннем банке, необходимо предоставить справку из этого банка с информацией о действующем кредите с указанием остатка задолженности, размера ежемесячного платежа, отсутствия просрочек. При рефинансировании имеющейся задолженности по кредитам, безусловно, может быть учтено оформленное ранее страхование имущества, жизни клиента», - поясняет Вячеслав Тогобицкий.

Специалисты ВТБ24 уточняют, что при обращении следует иметь с собой паспорт и СНИЛС, а также справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка.

Рефинансирование не предназначено для проблемных долгов, но снизить процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа и, может быть, объединить несколько кредитов (даже 5 или 7) в один вполне возможно. И такой подход (по снижению долговой нагрузки и объединению долгов в один), по наблюдениям Сергея Ситина, у заемщиков сегодня превалирует.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.