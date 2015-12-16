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В Приморье появятся новые онлайн-кассы
Нововведения затронут не только предпринимателей, но и покупателей в магазинах. Речь идет о замене, модернизации и принципах работы с кассовыми аппаратами в торговых точках.
В чем суть реформы?
Вот уже более года в нашей стране проходит пилотный проект по внедрению современных онлайн-касс. Целью данного эксперимента является перевод оборудования для кассовой фиксации на новые рельсы работы, а также упрощение механизма регистрации и работы с кассовым оборудованием.
Основные изменения касаются введения функции онлайн передачи фискальной информации с кассового аппарата по сети Интернет.
Сейчас, за весь процесс фиксации на кассе отвечает знакомый владельцам торговых точек программный модуль ЭКЛЗ в связке с фискальной памятью. Данный комплекс планируется заменить на фискальный накопитель с блоком СКЗИ. Это позволит проводить фиксацию сделки с отсрочкой передачи данных даже при отсутствии связи на срок до трех дней. Помимо этого, у покупателя появится возможность получить чек в электронной форме прямо из магазина.
Что получит бизнес?
Новшества предполагают такую схему работы с кассами, которая поможет оптимизировать расходы бизнеса на обслуживание техники. Ключевые моменты реформы выглядят так:
- Обязательный договор с Центром технического обслуживания (ЦТО) больше не нужен;
- Лицензирование на работу с СКЗИ от ФСБ России не потребуется;
- Срок работы СКЗИ вместо одного года ЭКЛЗ увеличится до трех лет;
- Цена замены чипа ЭКЛЗ на СКЗИ останется на прежнем уровне;
- Самостоятельная регистрация предпринимателем кассы в ФНС через личный кабинет в режиме онлайн без обращения в ЦТО;
Все эти меры позволят сэкономить владельцам торговых точек значительные суммы на обслуживание кассовых аппаратов уже будущем году.
Однако дополнительных затрат бизнесменам все же не избежать. В частности, придется заключить договор на передачу информации о продажах с оператором фискальных данных, который непосредственно будет отвечать за корректную работу новой системы.
Кроме того, для компенсации затрат по замене оборудования, правительством и Президентом РФ рассматривается введение налогового вычета, что безусловно также уменьшит нагрузку на бизнес.
Когда стоит ждать изменений?
Предварительный срок принятия нового закона определен до конца 2015 года, а его вступление в силу ожидается уже к 1 апрелю будущего. К этому времени вся техника, которая ставится в торговых точках должна быть нового образца. Поэтому времени, на замену старых аппаратов дается не так много. При этом, кассовые аппараты, зарегистрированные до 1 апреля 2016, потребуют замены до 1 мая 2017 года. Таким образом течении года вся техника, не отвечающая новым требованиям будет выведена из оборота.
В 2016 году, проектом предполагается добровольный принцип передачи данных, а начиная с 1 января 2017 вводится обязательный порядок процедуры учета.
Где можно приобрести новое оборудование?
Лидером на Дальнем Востоке по внедрению автоматизированных систем для розничной торговли является компания «Элемент». Менеджеры и технические специалисты компании, помогут предоставить все необходимое оборудование для перехода на новую систему кассового учета с учетом всех необходимых сроков.
Сергей ТАРАСОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Сайт компании: elementdv.ru
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