В Приморье появятся новые онлайн-кассы

Нововведения затронут не только предпринимателей, но и покупателей в магазинах. Речь идет о замене, модернизации и принципах работы с кассовыми аппаратами в торговых точках.

В чем суть реформы?

Вот уже более года в нашей стране проходит пилотный проект по внедрению современных онлайн-касс. Целью данного эксперимента является перевод оборудования для кассовой фиксации на новые рельсы работы, а также упрощение механизма регистрации и работы с кассовым оборудованием.

Основные изменения касаются введения функции онлайн передачи фискальной информации с кассового аппарата по сети Интернет.

Сейчас, за весь процесс фиксации на кассе отвечает знакомый владельцам торговых точек программный модуль ЭКЛЗ в связке с фискальной памятью. Данный комплекс планируется заменить на фискальный накопитель с блоком СКЗИ. Это позволит проводить фиксацию сделки с отсрочкой передачи данных даже при отсутствии связи на срок до трех дней. Помимо этого, у покупателя появится возможность получить чек в электронной форме прямо из магазина.

Что получит бизнес?

Новшества предполагают такую схему работы с кассами, которая поможет оптимизировать расходы бизнеса на обслуживание техники. Ключевые моменты реформы выглядят так:

- Обязательный договор с Центром технического обслуживания (ЦТО) больше не нужен;

- Лицензирование на работу с СКЗИ от ФСБ России не потребуется;

- Срок работы СКЗИ вместо одного года ЭКЛЗ увеличится до трех лет;

- Цена замены чипа ЭКЛЗ на СКЗИ останется на прежнем уровне;

- Самостоятельная регистрация предпринимателем кассы в ФНС через личный кабинет в режиме онлайн без обращения в ЦТО;

Все эти меры позволят сэкономить владельцам торговых точек значительные суммы на обслуживание кассовых аппаратов уже будущем году.

Однако дополнительных затрат бизнесменам все же не избежать. В частности, придется заключить договор на передачу информации о продажах с оператором фискальных данных, который непосредственно будет отвечать за корректную работу новой системы.

Кроме того, для компенсации затрат по замене оборудования, правительством и Президентом РФ рассматривается введение налогового вычета, что безусловно также уменьшит нагрузку на бизнес.

Когда стоит ждать изменений?

Предварительный срок принятия нового закона определен до конца 2015 года, а его вступление в силу ожидается уже к 1 апрелю будущего. К этому времени вся техника, которая ставится в торговых точках должна быть нового образца. Поэтому времени, на замену старых аппаратов дается не так много. При этом, кассовые аппараты, зарегистрированные до 1 апреля 2016, потребуют замены до 1 мая 2017 года. Таким образом течении года вся техника, не отвечающая новым требованиям будет выведена из оборота.

В 2016 году, проектом предполагается добровольный принцип передачи данных, а начиная с 1 января 2017 вводится обязательный порядок процедуры учета.

Где можно приобрести новое оборудование?

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Сергей ТАРАСОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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