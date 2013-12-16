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На компенсацию ипотечных расходов приморцев направлено 17,5 миллионов рублей

16 Декабря 2013, 15:44 | Приморье

Почти 300 семей Приморья с начала года получили социальную выплату, компенсирующую  часть расходов на проценты по ипотечным кредитам.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, на эти цели из краевого бюджета уже направлено более 15 миллионов рублей.

Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования действует в Приморье с 2012 года. В 2013 году в бюджете Приморского края на компенсации расходов за ипотеку предусмотрено 23,6 миллиона рублей.

 Право на денежную выплату предоставляется семьям, взявшим ипотечные кредиты для приобретения жилья  в новостройках, а  также гражданам, участвующим в долевом строительстве. Сумма кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей.

Размер социальной выплаты составляет 50 процентов собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Краевой бюджет компенсирует расходы по ипотеке в течение пяти лет.  

Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства  заемщиков  в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Подробнее узнать о возможности получения этой меры социальной поддержки можно департаменте труда и социального развития Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, каб. 102. Контактный телефон: (423) 222-11-38.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: деньги  субсидии  финансирование  приморье  льготы  ипотека 



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