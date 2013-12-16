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В Приморском крае заработная плата врачей превысила запланированные показатели

16 Декабря 2013, 12:41 | Приморье

На сегодняшний день средняя заработная плата врачей в Приморском крае составила 41 187 тысяч рублей.

По информации департамента здравоохранения Приморского края, это больше, чем было запланировано на 2013 год в рамках майских указов Президента о  повышении заработной платы работникам бюджетной сферы.

Зарплата среднего медицинского персонала составляет 24 218 рублей, младшего персонала - 13 613 рублей.

Следует отметить, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы находится  под личным контролем  Губернатора Приморского края. 

Глава региона отметил, что заработная плата руководителей учреждений будет напрямую зависеть от зарплаты их работников. «Чем больше будут получать ваши подчиненные, тем больше будет и ваша заработная плата, а не наоборот», - заявил он.

Для справки. Средняя заработная плата медицинских работников по итогам 2013 года должна составлять: врачи – 41 072 рубля, средний медицинский персонал – 24 485 рублей, младшего медицинского персонала – 13 163 рубля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: итоги  зарплата  врачи  деньги 



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