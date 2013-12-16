Россиянам продлили право выбора

Гражданам 1967 года рождения и моложе в течение 2014 и 2015 годов предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6 процентов, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.

По информации пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, если вы выбираете 6 процентов тарифа на накопительную часть пенсии, вам нужно подать заявление о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется «молчуном», новые пенсионные накопления перестанут формироваться, и все страховые взносы будут направляться на формирование страховой части пенсии.

Для граждан, которые хотя бы один раз в предыдущие годы подавали заявление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк» либо НПФ и оно было удовлетворено, на накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6 процентов тарифа. При этом дополнительного заявления им подавать не надо.

Если же они примут решение отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тогда им нужно подать заявление о выборе одного из инвестиционных портфелей государственной управляющей компании («Внешэкономбанк»). Заявление можно подать в любой момент без временных ограничений.

Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 года подали заявления о выборе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» с тарифом 2 процента, с 2014 года по умолчанию накопительная часть прекращает формироваться. Тем не менее если эти граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014-2015 годов, то тогда они продолжат формировать накопительную часть в размере 6 процентов.

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно подать как в территориальный орган ПФР, так и через любого трансфер-агента ПФР, то есть организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. При этом важно помнить, что с выбранным НПФ необходимо заключить соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР или через сайт www.gosuslugi.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.