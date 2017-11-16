Купюры с изображением Владивостока и Севастополя… не лезут в банкоматы

Российские банки смогут обеспечить повсеместный прием купюр нового номинала в 200 и 2000 рублей в сетях банкоматов только в начале 2018 года, следует из комментариев представителей рынка.

При этом если прием денег через банкоматы, скорее всего, будет возможен по всем существующим номиналам купюр, то ради выдачи банкнот в 200 и 2000 рублей придется пожертвовать привычными купюрами, потому что в кассетах банкомата есть место только для четырех номиналов. Сегодня его занимают купюры 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории РФ постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования, говорится в ответе Банка России на запрос «РГ». Представитель регулятора также подтверждает, что массовый выпуск и распространение новых купюр во всех федеральных округах по-прежнему ожидаются в декабре.

При выпуске банкнот нового номинала (последней до октября была купюра 5000 рублей, введенная в 2006 году) ЦБ передает их в банковскую систему. Как рассказал «РГ» источник на банковском рынке, на этот раз на первоначальном этапе выпуска новые купюры 200 и 2000 рублей были переданы регулятором только Сбербанку и ВТБ24.

По словам собеседника «РГ», подготовка инфраструктуры по выдаче и приему новых денег, обновление программного обеспечения и кассового оборудования должны занять у банков в среднем полтора-два месяца, но жестких сроков ЦБ здесь не ставит.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что банкоматы и терминалы банка не принимают купюры 200 и 2000 рублей - адаптация оборудования еще не завершена. Однако прием новых банкнот ведется в офисах банка. Массовая перенастройка банкоматов и терминалов «Сбербанка» на прием новых денег начнется в конце ноября и окончательно завершится в первом квартале 2018 года, следует из комментария банка. «Процесс адаптации будет реализовываться поэтапно, «волнами», по мере поступления новых банкнот в регионы, от наиболее крупных населенных пунктов к более мелким», - уточняют в Сбербанке. В пресс-службе ВТБ также сообщили, что банк сейчас ведет работу по переоборудованию банкоматной сети для приема новых купюр.

Для приема новых купюр в банкоматах нужно обновление прошивки валидатора - устройства, которое распознает банкноты, рассказывает руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов «Райффайзенбанка» Дамьен ЛЕКЛЕР. «Новая прошивка поступит в РФ только в конце ноября. После этого нас ждет тестирование на локальной площадке вендора, тестирование на стороне банка, покупка прошивки и установка ее на всю сеть», - говорит он. По оценке Леклера, этот процесс займет больше полутора месяцев.

По словам представителя банка «Возрождение», на перенастройку программного обеспечения всей сети банкоматов кредитной организации потребуется несколько месяцев. Управляющий директор департамента управления эффективностью розничного бизнеса банка «Уралсиб» Кирилл ИЛЬИН сообщил, что новое программное обеспечение в зависимости от модели банкомата или терминала будет готово в течение ноября-февраля.

При этом офисы банков в отличие от устройств самообслуживания уже подготовлены к приему новых денег. Помимо «Сбербанка» об этом заявили представители «Возрождения» и «Уралсиба». По словам директора по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергея Чаленко, если новые купюры поступят в отделения банка, то их примут у населения. Сейчас банк адаптирует счетно-сортировальные машины уже к массовому приему банкнот, добавляет он.

Приниматься в банкоматах будут все существующие в России номиналы купюр, включая новые, рассказывают представители различных банков. Вопрос с выдачей уже сложнее. Современные банкоматы, как правило, могут работать на выдачу одновременно с четырьмя номиналами. На данный момент в подавляющем большинстве банков это купюры 100, 500, 1000 и 5000 рублей (реже - 50 рублей вместо 5000). Скорее всего, с массовым вводом двух новых номиналов при выдаче через банкоматы придется отказываться от части старых, отмечают представители банков. Из их комментариев следует, что банки решат этот вопрос исходя из спроса и требований клиентов.

Напомним, Банк России презентовал новые купюры 12 октября. Презентация прошла и во Владивостоке. По словам главы ЦБ Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ, в тот же день они поступили в обращение. Тогда же Набиуллина уточнила, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности - это международная практика, используемая ЦБ для противодействия фальшивомонетчикам.

Сейчас, до массового ввода новых банкнот в обращение и приема через банкоматы, граждане нередко относятся к ним как к сувенирной продукции. Так, на нескольких интернет-площадках владельцы первых новых банкнот продают их выше номинала.

Чаще всего встречаются предложения купить банкноту номиналом 200 рублей за 300 рублей, банкноту номиналом 2000 рублей - за 3000 рублей, хотя есть и предложения (!) взять купюру непосредственно по номиналу.