Альфа-Банк идет навстречу клиентам

Один из крупнейших банков страны расширил границы проведения валютных и рублевых платежей для клиентов, занимающихся ВЭД

Альфа-Банк продолжает укрепление лидерских позиций на региональном банковском рынке в Приморье. Стратегия банка позволила увеличить число активных клиентов в выбранных сегментах в 2016 году. Общий кредитный портфель операционного офиса на 1 октября 2016 года составил 1,28 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 1,8 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Рост количества клиентов Альфа-Банка в сегменте среднего регионального корпоративного бизнеса (с выручкой от 350 млн до 10 млрд рублей в год) составил более 50%. Доля Альфа-Банка на рынке Приморского края в данном сегменте составляет 5%. Чистый комиссионный доход в сегменте среднего и регионального бизнеса составил 45 млн рублей, доля комиссионных доходов в операционной прибыли существенно увеличилась, составив 70%. Данный рост обусловлен тем, что сегодня все больше компаний выбирают Альфа-Банк в качестве основного банка для своих еженедельных финансовых операций.

«Наша задача – предоставить клиентам максимальный комфорт при выборе банковских продуктов с широкой сервисной составляющей, - отмечает управляющий операционным офисом «Дальневосточный» в г. Владивостоке филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» Юрий ХИТЕЕВ. - Специально для дальневосточных клиентов банк расширил дневной коридор для проведения конверсионных электронных сделок по текущему курсу с 9 часов утра по Владивостоку и до 23.55 по Москве. Предложение в рамках системы «Альфа-Форекс» позволяет покрывать практически все часовые пояса и является практически единственным в своем роде».

Поддерживая репутацию лучшего банка на валютном рынке (номинация Московской международной валютной ассоциации), Альфа-Банк в Приморье и на Дальнем Востоке в целом расширил границы проведения валютных и рублевых платежей для клиентов, занимающихся ВЭД. «Сегодня региональный бизнес активно взаимодействует с китайскими и японскими партнерами. Наш банк, в свою очередь, обеспечивает платежи, к примеру, с юанем и иеной день в день, делая расчеты для обеих сторон наиболее комфортными», - заметил Юрий Хитеев.

Кредитная политика банка сегодня понятие более широкое и включает всеобъемлющую экспертизу бизнеса. Так, исключительно кредитная сделка клиентов Альфа-Банка может стать более выгодной, обретая аккредитивную форму расчета, что наиболее эффективно при общении с европейскими контрагентами. Услуга самоинкассации «Альфа-Сейф» уже сейчас позволит корпоративным клиентам банка вносить наличные средства на расчетный счет без участия службы инкассации.

Одним из примеров кредитной поддержки крупных проектов в рамках государственной программы «10.24» является сотрудничество с группой компаний «Русагро», одним из ведущих агрохолдингов России, который занимается строительством в Приморье крупного свиноводческого комплекса. Поддержка предприятий рыбодобывающей отрасли также в приоритете. Буквально в ближайшее время в акваторию Владивостока зайдут рыболовные суда, построенные с помощью кредитной поддержки Альфа-Банка. «Считаем, что данное направление бизнеса имеет все возможности стать драйвером для экономики края, преференции для рыбодобывающих компаний, которые занимаются постройкой судов на территории России, должны активизировать данный процесс», - считает Юрий Хитеев.

Розничный бизнес Альфа-Банка в Приморье по итогам 9 месяцев 2016 года показал чистую прибыль в размере $6,4 млн. Кредитный портфель составил 2,7 млрд рублей. По общей сумме средств, которые частные лица хранят на счетах, Альфа-Банк удерживает третье место в регионе. Розничный блок филиала отметил приток клиентов: по итогам года их число выросло на 5% и составляет 130 тыс. человек.

Альфа-Банк стал лидером в сфере инноваций, неким маркет-мейкером, создавая тренды на банковском рынке: запуск молодежной карты «Next», карты «Близнецы» с двойным чипом и магнитной полосой для зарплатных клиентов. Подключение банка к системе Samsung Pay и Apple Pay – следующий этап банковского бизнеса, тон которому, несомненно, задает и Альфа-Банк.

Альфа-Банк занимается постоянным анализом состояния российского и международного рынка, в этом контексте предлагает ставки по кредитам и вкладам. «Альфа-Банк – лучший банк для клиентов, и мы должны поддерживать наше реноме. Одной из наших ключевых задач является сохранение долгосрочных отношений. Сегодня мы имеем возможность повышать процент одобренных решений по кредитным запросам, предлагать нашим зарплатным клиентам наиболее конкурентную ставку кредитования в размере 13,99%. Во многом эти и другие шаги Альфа-Банка объясняют увеличение объемов кредитования частных лиц в 2016 году в 1,5 раза», - отмечает Андрей Олейник.

Один из важных векторов развития Альфа-Банка в Приморье – обслуживание компаний массового бизнеса (предприниматели с годовым оборотом до 350 млн рублей). Доля банка на рынке обслуживания данного сегмента выросла до 6,11%. Активная работа банка с малым бизнесом позволила во многом обеспечить стабильный рост комиссионных доходов банка до 20%. В течение двух лет банк планирует нарастить долю до 10% рынка.

«Стараемся смотреть на рынок с прогностической точки зрения и предлагать такие продукты, которые понадобятся уже завтра. Делаем ставку на пакетные решения. Именно поэтому в рамках сегмента массового бизнеса удалось войти в ТОП-3 банков по лучшим клиентским впечатлениям. Повышение профессионального уровня наших сотрудников, их экспертных оценок является определённой парадигмой, которой следует Альфа-Банк, для того, чтобы стать для своих клиентов банком-экспертом, финансовым партнером и надежным плечом для наших клиентов. Известно, что совместно с фондом «Линия жизни» банк создал одноименную аффинити-карту, направляя средства на помощь больным детям, - «Альфа-Cash Ультра». Развитие нефинансовых сервисов стимулирует наших клиентов к новым начинаниям и запуску новых интересных бизнес-проектов», - убеждена директор по массовому бизнесу Дальневосточного региона Альфа-Банка Алина КАРПИНСКАЯ.

Ген. лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015. Реклама.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.