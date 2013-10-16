Администрация Находки покроет дефицит бюджета за счет кредита

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) откроет возобновляемую кредитную линию в размере 150 млн рублей администрации Находкинского городского округа (Приморский край).

Кредит привлекается для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Находкинского городского округа.

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, СМП банк оказался единственным участником электронного аукциона, проведенного администрацией Находкинского городского округа.

В соответствии с условиями аукциона торги признаны несостоявшимися, а контракт был заключен с единственным участником 14 октября.

Процентная ставка по кредиту составит 9,70125% годовых при начальной цене контракта в 9,75% годовых.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.