Корпоративный университет Сбербанка готовит менеджеров мирового класса

Более двадцати сотрудников Дальневосточного Сбербанка получили сертификаты об успешном окончании федеральной образовательной программы «Сбербанк 500». Уникальное обучение прошли руководители и специалисты подразделений розничного и корпоративного бизнеса, блока «Финансы и риски», а также других направлений банка.

Программа «Сбербанк 500» создана для развития менеджеров среднего звена группы «Сбербанк», рассказал во время своего визита во Владивосток директор АНО «Корпоративный университет Сбербанка» Валерий КАТЬКАЛО. По его словам, программа носит уникальный характер, потому что реализуется Корпоративным университетом Сбербанка совместно с лидерами современного управленческого образования - бизнес-школой INSEAD и Российской экономической школой. Со времени запуска программы в 2011 году ее успешно окончили 860 руководителей среднего звена группы «Сбербанк».

«В основе программы лежит 8 базовых курсов программы МВА: экономика, финансы, управление операциями, стратегический менеджмент, маркетинг, управление человеческим капиталом, принятие решений и лидерство, - пояснил Валерий Катькало. - Курс продолжается 12 месяцев и сочетает три очных и дистанционный модули. При этом очные модули в течение недели проводятся в Москве, а во время дистанционного сотрудники Сбербанка проходят интенсивное обучение на онлайн-платформе INSEAD, создают индивидуальные и групповые проекты».

Кандидаты на обучение по программе «Сбербанк 500» проходят серьезную оценку своих компетенций и личностных качеств, необходимых в работе. Так, среди сотрудников проводится специализированный тест, на основе результатов которого специалист Сбербанка переходит на следующий «этап» отбора. В решении вопроса - отправить сотрудника на обучение или нет - принимает участие его непосредственный руководитель, учитываются уже достигнутые претендентом результаты и оцениваются перспективы. Отвечая на вопрос о рисках потерять сотрудника, прошедшего уникальную программу обучения «Сбербанк 500», председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений ТИТОВ отметил, что главное в вопросе удержания кадров - формирование лояльного отношения сотрудника к банку.

«В корпоративном обучении всегда присутствует риск потери кадров, но мы, скорее, управляем этим риском, пытаемся его минимизировать, - сообщил Евгений Титов. - Ведь недаром для участия в программе «Сбербанк 500» отбираются перспективные сотрудники, заинтересованные в дальнейшей работе с нашим банком. Случайных людей практически не бывает, и специалисты Сбербанка прекрасно понимают свои перспективы работы в банке. Мы формируем глобальную систему кадрового резерва, которая позволяет сотруднику любого подразделения банка повышать уровень своего образования, свою результативность. Лояльность и вовлеченность в общий результат - это то, что действительно мотивирует работать долгие годы со Сбербанком».

Программа «Сбербанк 500» рассчитана на прикладное применение полученных знаний. Обучение строится не на отвлеченных фундаментальных знаниях, а основывается на лучших мировых практиках и бизнес-кейсах. Немаловажную роль в подготовке кадров на Дальнем Востоке играет и совместная программа Дальневосточного федерального университета и Сбербанка - кафедра современного банковского дела. Образовательные технологии, реализуемые кафедрой, представляют собой уникальный и успешный проект, единственный в своем роде на Дальнем Востоке предполагающий тесное сотрудничество бизнеса и системы высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов.

«Идеология ДВФУ в области подготовки кадров во многом совпадает с идеологией Сбербанка: мы собираем, адаптируем и передаем обучающимся все самое лучшее и новое, что может быть на рынке образования, - отметил директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктор БЕЛКИН. - В данный момент мы обсуждаем магистерскую программу по направлению «Финансы и кредит» профилю «Банковский менеджмент», которая будет запущена в 2014 году. Принципиальное отличие будущей программы от той, что мы имеем сейчас, заключается в том, что бакалавр занимает рядовые должности в банке, а подготовку в магистратуре проходят кадры, претендующие на должность руководителя. На мой взгляд, ДВФУ логично вписывается по своей идеологии в образовательные процессы Сбербанка, которые по сути своей носят международный характер».

Евгений Титов также отметил важность сотрудничества главного дальневосточного вуза России с ведущим банком страны. «Во взаимодействии Сбербанка и ДВФУ в области подготовки кадров изначально были заинтересованы обе стороны, - прокомментировал он. - У кафедры современного банковского дела в ДВФУ, а также у будущей магистерской программы очень амбициозные задачи, в первую очередь прикладного характера. Мы хотим, чтобы эти проекты вместе со Сбербанком работали на повышение образования студентов и специалистов с практически применимой точки зрения».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.