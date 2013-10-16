Интернет-банк Промсвязьбанка: просто, надежно, выгодно

Промсвязьбанк представил обновленный интернет-банк для физических лиц: с новыми опциями, расширенным функционалом и с практически безграничными возможностями. Взять под жесткий контроль личный бюджет, без комиссии совершать коммунальные платежи и отправлять переводы в любые банки, а также получать бонусы за покупки по картам - все это стало возможным с интернет-банком PSB-Retail.

Осваиваем мультизадачность

Значительную часть времени занимает оформление различных платежей: квартплата, интернет, телефония, кабельное, спутниковое и цифровое телевидение, штрафы ГИБДД. Все эти задачи с легкостью можно перенести в режим онлайн. Например, интернет-банк Промсвязьбанка позволяет комплексно и сразу их решить. Управление картами, совершение платежей (с получением бонусов), оплата услуг автоматически с помощью функции автоплатежа, оформление заявки на кредит - все это происходит онлайн, где удобно и когда удобно. Кроме того, это еще и выгодно: за любой платеж до 10 тыс. рублей в интернет-банке не взимается комиссия.

Планируем легко и просто

Понятный, удобный и надежный личный помощник в виде сервиса «Умные деньги» помогает с легкостью спланировать личный бюджет. Система сравнивает ваши ежедневные и ежемесячные траты (по категориям, например «продукты питания») и оповещает о состоянии бюджета. В дополнение к стандартным категориям можно создавать и свои собственные, например «расходы на школу», «расходы на жену» и т.д. Секция «Формирование бюджета» позволяет автоматически построить бюджет на основе исторических данных с разбивкой по категориям расходов. Кроме того, при помощи сервиса «Умные деньги» можно сравнить свои расходы и доходы в категориях «продукты», «хобби», «дети», «домашние расходы» с аналогичными показателями других пользователей. А если вдруг произошла необычная трата или превышение запланированного бюджета, сервис вас обязательно об этом уведомит.

Таким образом, сервис «Умные деньги» позволяет не просто фиксировать расходы и соотносить их с доходами, но и контролировать, легко делая шаги к заветной цели, например покупке квартиры. А возможность ежемесячно и ежегодно строить отчеты по расходам, доходам и сбережениям сделает заветную покупку еще ближе. Теперь вы смело можете планировать расходы и делиться своим опытом c близкими и коллегами.

Экономим деньги, тратим бонусы

По мнению психологов, когда мы получаем за покупку подарок, в мозг поступает сигнал о том, что мы совершаем что-то полезное, и наше настроение улучшается несмотря на то, что мы потратили деньги. С интернет-банком Промсвязьбанка повод для отличного настроения есть ежедневно. Программа PSBonus позволяет клиентам банка накапливать бонусы за покупки по картам и использование других продуктов и потратить их на доступные вознаграждения.

Бонусные баллы легко копить и выгодно тратить, т.к. набор оснований для начисления баллов максимально широк, как и набор возможностей для клиента в части использования этих баллов. Так, за операции по кредитным картам начисляется на 50% больше бонусов, а в первые три месяца начисляется в два раза больше бонусов. И главное - бонусные баллы начисляются по всем картам клиента, в том числе дополнительным, и при совершении оплат с карточных счетов через интернет-банк, а также они не имеют срока действия. При помощи бонусов можно оплатить до 99% от суммы счета более 900 партнеров и внутренние комиссии банка. Кроме того, бонусные баллы можно пожертвовать на благотворительность или конвертировать в рубли. Получать бонусные баллы в программе PSBonus при любых операциях, платежах по банковской карте в Интернете или магазинах не только приятно, но и удобно: в режиме онлайн вы видите все бонусы, что были начислены вам за покупки. Подробнее об условиях читайте на psbank.ru/ib и retail.payment.ru. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.