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У приморских депутатов есть вопросы по зарплатам

16 Мая 2012, 18:56 | Приморье

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили внести поправки в бюджет Приморского края на 2012 год. Основание - недостаточность средств, выделяемых муниципалитетам на повышение зарплат работникам образования.

Как сказал депутат Константин МЕЖОНОВ, «выделяемые на повышение зарплат средства недостаточные. Так, например, если смотреть по школам города Владивостока, для заявленного 30%-ного повышения краевой бюджет недодает 107 млн рублей. В Кировском районе не хватает 9 млн рублей».

Он также высказал сомнения по принципу распределения субсидий на повышение зарплат сотрудникам детских садов. «В законе указана общая сумма 463 млн. Но нет ясности, какая территория сколько получит. Не учтен единый социальный налог 34,2%. То есть подоходный налог 13% повышение учитывает, а ЕСН - нет. А работников детских домов и коррекционных школ вообще повышение зарплаты не коснулось. Это неправильно».

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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