БКС Премьер оценил досрочное погашение кредита

Погасить кредит или вложить: что выбрать?

Вы еще не успели взять кредит, но уже думаете, как бы его побыстрее отдать. Но вопрос значительно сложнее, и ответ на него не всегда очевиден. Иногда не имеет смысла откладывать средства на досрочное погашение и отказывать себе в других радостях жизни ради того, чтобы поскорее рассчитаться с банком. Ситуации бывают разные. Во-первых, иногда выгоднее инвестировать средства в те или иные финансовые инструменты, чем тратить деньги на досрочное погашение. С другой стороны, нельзя забывать о создании финансовой подушки на случай разных непредвиденных обстоятельств типа потери работы или срочных расходов. Здесь очень важно чувство психологического комфорта. Зачем отдавать банку последние свободные средства, если можно положить их на депозит. В этом случае вы начинаете чувствовать себя более уверенно, зная, что у Вас есть резервный фонд на непредвиденные расходы. А сформировать его поможет персональный финансовый советник БКС Премьер*, который специализируется на персональном финансовом планировании.

Рассмотрим ситуацию: есть человек, у которого 3 кредита (ипотека и два потребительских на ремонт и прочие расходы), на ежемесячные платежи по ним уходит около 50% дохода. И вот выплачивается некий бонус, которым можно полностью погасить один потребительский кредит. Что делать: закрыть кредит и остаться без накоплений, либо – оставить бонус, но продолжать гасить кредиты по прежнему графику? Обратившись к финансовому советнику, человек получает рекомендацию, допустим: разместить бонус в полном объеме на банковский вклад с пополнением и возможностью частичного снятия, и продолжить выплаты по кредитам. Сначала рекомендация встречает сопротивление: клиент хочет скорее погасить кредит. Советник в итоге убеждает клиента открыть вклад. И вот через несколько месяцев происходит неприятное событие: финансирование проекта, над которым работал клиент, приостанавливается, и клиент теряет работу. 4 месяца он живет, финансируя текущие расходы на жизнь и на выплаты по кредитам из средств на депозите. На пятый месяц он находит работу, и ситуация нормализуется. В результате кредитная история клиента - кристально чиста, нет ни единой просрочки, плюс – клиенту не пришлось брать лишние кредиты для оплаты текущих расходов, еще сильнее влезая в долги. Если бы бонус был потрачен на погашение кредитов, удалось бы погасить только один из них, и высвободившееся ежемесячно суммы было бы недостаточно, чтобы быстро создать резервный фонд. Таким образом, далеко не всегда досрочное погашение кредита может быть целесообразно.

Еще ситуация. Сейчас в большинстве российских банков выдают кредиты, выплаты по которым составляют одну и ту же сумму, так называемые аннуитетные платежи. Особенность этого кредита в том, что в первую половину срока кредита вы в основном гасите проценты, а непосредственное погашение задолженности перед банком начинается где-то ровно посередине срока кредита. Естественно, такой кредит лучше погашать досрочно в первую половину срока использования. Тем более, что теперь банки проводят либеральную политику по досрочному погашению, и во многих банках кредит можно погасить без штрафов и комиссий чуть ли не на следующий день. Поэтому, безусловно, если вы не смогли досрочно погасить кредит за первую половину срока его использования, то затем уже имеет смысл не напрягаться, а вложить средства в те инструменты, которые приносят нормальную доходность.

Возьмем для примера человека, оформившего потребительский кредит в 250 тыс. руб. под 20% на 3 года. 2 года прошло, и теперь он перед выбором: либо потратить накопления в 100 тыс. руб. на досрочное погашение, либо – вложить их в какие-то инструменты. Остаток задолженности по кредиту – около 100 тыс. Если погасить все сейчас, экономия на процентах по кредиту составит примерно 11 200 руб. (это проценты к уплате за последний, 3-ий год кредита). Если же сумму в 100 тыс. инвестировать, в частности, в инструменты фондового рынка, то, при благополучном развитии событий доходность может достигать 120% годовых. Таким образом, в данном случае может быть выгоднее не досрочно гасить кредит, а инвестировать свободные средства.

Конечно, самому сразиться с банком сложно, надо вкладывать деньги так, чтобы в полной мере осознавать, сколько можно заработать. И это лучше всего делать с профессионалами, то есть с финансовыми советниками БКС Премьер*, которые посоветуют самые разные варианты вложения средств. Например, в первом квартале этого года значительный рост продемонстрировал фондовый рынок, то есть выиграли те, кто играл самостоятельно или инвестировал деньги в ПИФы, структурные продукты на рост, через доверительное управление на фондовом рынке. А во втором, наоборот, фондовый рынок пока снижается, и пока, в частности, наиболее интересны структурные продукты на снижение.

Конечно, обычному человеку, которые все время посвящает своей основной работе, просто некогда следить еще и за всеми нюансами мировой экономики, гораздо проще довериться специалистам.

На Западе персональный финансовые советники уже стали неотъемлемой частью жизни среднего класса, такой же, как семейный доктор или психоаналитик. Теперь по этой же дороге идем и мы, а БКС Премьер* успешно выступает в роли первопроходца для среднего класса.

* ОАО «БКС Банк», Лицензия ЦБ РФ №101 от 27.03.2012 г.