Стратегия для семейного бюджета

Личные финансы, персональное финансовое планирование – понятия, которые все чаще встречаются в обиходе граждан и финансовых корпораций. Что же это – дань моде, либо действительно новый тренд на рынке финансовых услуг?

По данным исследования «РОМИР Мониторинг», проведенного в марте 2012 года, более 70% россиян имеют денежные сбережения – это самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом далеко не у всех получается накопить на важнейшие жизненные цели – жилье, автомобиль, достойное образование. Одна из причин этого заключается в том, что культура финансового планирования еще только приживается в России. Впрочем, по наблюдениям специалистов, количество людей, желающих научиться грамотно планировать свои доходы и расходы, за последние пару лет резко возросло.

«Отчасти это может быть связано со стабилизацией ситуации как в семьях, так и в экономике, то есть планировать сейчас проще, чем в 2008-2009 годы, - объясняет руководитель направления персонального финансового планирования (ПФП) ФГ БКС Наталья Смирнова. - Людям интересно структурировать свои финансы, разобраться в своем текущем положении, осознать свои цели и начать движение к ним при поддержке внешнего консультанта».

Итак, что же такое персональный, или личный финансовый план (ЛФП)? Это своеобразный бизнес-план семьи, инструмент, увязывающий существующие потребности (финансовые цели) человека и его семьи с имеющимися у него финансовыми возможностями, в том числе с помощью подбора наиболее подходящих ему финансовых продуктов российского и зарубежного рынков. В идеале ЛФП составляется для того, чтобы тщательно проанализировать текущее финансовое положение семьи, ее финансовые цели, а также помочь разработать стратегию их достижения. Что же входит в этот план?

Как правило, рассказывает Наталья Смирнова, личный финансовый план включает в себя семь основных разделов: «Доходы и расходы», «Активы и пассивы», «Страховая защита», «Пенсионное обеспечение», «Финансовые цели», «Расчет плана», а также «Рекомендуемые инструменты».

В разделе «Доходы и расходы» постатейно рассматриваются состав и структура доходов и расходов семьи. В части плана «Активы и пассивы» анализируются неликвидные (недвижимость, накопительные программы страхования жизни и т.д.) и ликвидные активы семьи (наличность, депозиты, фонды облигаций и т.д.), а также соотношение заемных и собственных средств (пассивы).

Раздел «Страховая защита» предполагает анализ защищенности человека и его семьи от различных неблагоприятных событий будущего, которые могут стать препятствием для достижения финансовых целей: ущерб и утрата имущества, ущерб третьим лицам и их имуществу, потеря трудоспособности, болезни и т.д.

Особняком рассматривается пенсионное обеспечение. Несмотря на то, что пенсия – это одна из финансовых целей, она относится к наиболее комплексным и сложным целям, поэтому часто рассматривается отдельно. В этом разделе описываются как способы повышения государственной пенсии, так и варианты формирования негосударственной пенсии.

Один из ключевых пунктов персонального финплана – «Финансовые цели». Здесь описываются все цели, которые семья желает достичь, их сроки и примерную стоимость. Например, это может быть покупка квартиры через два года, приобретение яхты через год, расширение собственного бизнеса, оплата образования и т.д. Расчет плана содержит перечень действий семьи по годам, таблицу с расчетами на весь период, а также график накоплений, на весь расчетный период.

Кроме того, обычно финансовый план содержит подбор рекомендуемых финансовых продуктов (депозитов, кредитов, страховых программ, инвестиционных продуктов и т.д.). «После составления личного финансового плана семья приступает к его реализации, в том числе и к приобретению тех финансовых продуктов, которые были рекомендованы в рамках плана. Несколько раз в год ЛФП корректируется совместно с финансовым советником, анализируются промежуточные результаты, даются новые конкретные рекомендации», - резюмирует Наталья Смирнова.

Досье: БКС Премьер – розничный бренд Финансовой группы БКС, которая работает на отечественном рынке финансовых услуг с 1995 года. Одной из главных миссий компании является повышение финансовой грамотности и культуры сбережений в России. БКС Премьер – первый банк , работающий по принципу персонального финансового планирования. Персональный финансовый план – это долгосрочная стратегия движения к задуманным финансовым целям для конкретной семьи или конкретного человека. Составить такой план для себя и получить поддержку опытных финансовых советников вы можете совершенно бесплатно во Владивостокском филиале БКС Премьер по адресу: пр-т Красного Знамени, 23. Телефон для справок: 230-80-80.