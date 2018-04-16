Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"

Экс-губернатор может встретиться в банке с дочерью

Экс-губернатор Приморья, ныне глава ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») и ПАО «Фонд ТИГР» Сергей ДАРЬКИН может войти в совет директоров банка «Приморье», контролирующим акционером которого является его супруга Лариса БЕЛОБРОВА.

Кандидатура Сергея Михайловича включена в список кандидатов для избрания нового состава совета директоров на годовом собрании от акционера Белобровой. Кроме того, в новом составе совета наверняка сохранит свое место Анна ХМАРУК, кандидатура которой также предложена г-жой Белобровой. Дочь г-на Дарькина от первого брака является единственным учредителем и гендиректором ООО «Дальневосточная инвестиционная компания», зарегистрированного в Москве.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. На данный момент Ларисе Белобровой принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,28%, Елене ПЕРЕДРИЙ – 6,21%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ – 6,17%.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», банк «Приморье» в прошлом году впервые за три года выплатил дивиденды - 500 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Всего на выплаты было направлено 125 млн рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2017 год в размере 130,579 млн рублей акционеры решили оставить в распоряжении банка.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток