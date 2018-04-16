www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.43 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Потеряли "зеленую карточку"?

16 Апреля 2018, 17:24 | Приморье

Дубликат СНИЛС можно получить в «Личном кабинете» на сайте ПФР, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru) с 1 апреля 2018 года реализован электронный сервис, с помощью которого гражданин может быстро получить дубликат страхового свидетельства со СНИЛС.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО напоминает, что, СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, который является уникальным и указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленой карточке»). Страховое свидетельство необходимо при приеме на работу или поступлении в учебные заведения, а сам номер - для формирования пенсионной базы каждого человека, а также для получения льгот или государственных услуг в режиме онлайн. Если «зеленая карточка» была утеряна или испорчена, то получить ее дубликат достаточно просто. Необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР и воспользоваться сервисом подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС.

Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде в формате pdf. Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца, то есть в виде привычной «зеленой карточки», необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. Для использования данного сервиса, а также ряда других электронных услуг ПФР, касающихся личных данных гражданина, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: снилс  ПФР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru