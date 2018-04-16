Потеряли "зеленую карточку"?

Дубликат СНИЛС можно получить в «Личном кабинете» на сайте ПФР, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru) с 1 апреля 2018 года реализован электронный сервис, с помощью которого гражданин может быстро получить дубликат страхового свидетельства со СНИЛС.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО напоминает, что, СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, который является уникальным и указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленой карточке»). Страховое свидетельство необходимо при приеме на работу или поступлении в учебные заведения, а сам номер - для формирования пенсионной базы каждого человека, а также для получения льгот или государственных услуг в режиме онлайн. Если «зеленая карточка» была утеряна или испорчена, то получить ее дубликат достаточно просто. Необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР и воспользоваться сервисом подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС.

Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде в формате pdf. Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца, то есть в виде привычной «зеленой карточки», необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. Для использования данного сервиса, а также ряда других электронных услуг ПФР, касающихся личных данных гражданина, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.