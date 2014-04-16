Более 28 млн руб. взносов перечислили приморцы на накопительную часть пенсии с начала года

В Приморском крае участниками Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений являются 133 650 человек.

С начала 2014 года они уже перечисли более 28,4 млн. рублей дополнительных взносов на накопительную часть своей пенсии, за такой же период прошлого года сумма поступлений составляла 24,8 млн. рублей. В целом за все время действия Программы сумма перечислений составила более 650 млн рублей, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе отделения ПФР по Приморскому краю.

Напомним, что все, кто подал заявление с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года, но ни разу не делал платеж, могут сделать первый взнос в 2014 году, тем самым активировав свое участие в Программе.

Всем участникам Программы государство обеспечит софинансирование дополнительных страховых взносов на будущую пенсию в течение 10 лет уплаты ими добровольных взносов, при условии, что они составят не менее 2 000 рублей в год. При этом максимальная сумма софинансирования составит 12 000 рублей.

Более подробную информацию можно получить в центре консультирования граждан Пенсионного фонда России по телефону 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный) либо по справочному телефону Отделения ПФР по Приморскому краю 8 (423) 249-86-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.