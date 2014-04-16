www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Итоги
Распечатать

Более 28 млн руб. взносов перечислили приморцы на накопительную часть пенсии с начала года

16 Апреля 2014, 10:03 | Приморье

В Приморском крае участниками Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений являются 133 650 человек.

С начала 2014 года они уже перечисли более 28,4 млн. рублей дополнительных взносов на накопительную часть своей пенсии, за такой же период прошлого года сумма поступлений составляла 24,8 млн. рублей. В целом за все время действия Программы сумма перечислений составила более 650 млн рублей, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе отделения ПФР по Приморскому краю.

Напомним, что все, кто подал заявление с 1 октября 2008 года  по 1 октября 2013 года, но  ни разу не делал платеж, могут сделать первый взнос в 2014 году, тем самым активировав свое участие в Программе.  

Всем участникам Программы государство обеспечит софинансирование дополнительных страховых взносов на будущую пенсию в течение 10 лет уплаты ими добровольных взносов, при условии, что они составят не менее 2 000 рублей в год. При этом максимальная сумма софинансирования составит 12 000 рублей.

Более подробную информацию можно получить в центре консультирования граждан Пенсионного фонда России по телефону 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный) либо по справочному телефону Отделения ПФР по Приморскому краю 8 (423) 249-86-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Перевод : drom.ru
Теги: приморье  пенсия  софинансирование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru