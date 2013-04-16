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К 2014 году ставки по ипотеке могут снизиться до 10%
Процентные ставки по ипотечным кредитам в России могут снизиться к концу 2013 года до 10% годовых при условии смягчения денежной политики Банком России, заявил директор центра маркетинговых исследований ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ в ходе видеоконференции на прошлой неделе.
Снижение ставок по ипотеке возможно в том случае, если банковская система получит возможность дополнительного привлечения ресурсов, в том числе за счет государства. В настоящее же время банки опираются только на средства населения, которые стоят дорого и в части процентных ставок, и в части обслуживания, рисков и т.д., сказал Дмитрий Лепетиков.
Эксперт отметил, что ряд регионов России по объемам выданных кредитов уже сейчас достигли уровня Польши, Венгрии, Чехии.
«По закредитованности Россия еще не достигла уровня центральных и восточных европейских стран, особенно в части ипотеки и пластиковых карт, хотя по кредитам наличными, например, по нагрузке на семью, мы приближаемся к уровню таких стран, как Польша, Венгрия, Чехия. То есть еще год-два, и закредитованность в среднем по России будет примерно такая, как и у них. А вот про некоторые регионы можно сказать, что она уже примерно такая», - сказал он, назвав в числе таких регионов Ростовскую и Новосибирскую области, Ставропольский и Хабаровский края.
Дмитрий Лепетиков отмечает, что на этом фоне «нужно думать банкам, когда они выдают кредиты, и людям, которые эти кредиты просят». В противном случае проблемы возникнут и у банков, которым придется заниматься непрофильной деятельностью - взыскивать и реализовывать заложенное имущество, и у населения, которому придется расставаться с заложенным имуществом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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