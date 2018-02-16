В Приморье началась декларационная кампания - 2018

В январе в Приморском крае, и во всей России в целом, стартовала декларационная кампания 2018 года, в период которой гражданам предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2017 года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В подавляющем числе случае работодатели россиян являются их налоговыми агентами и оплачивают 13%, .т.е. налог на доходы физических лиц, за своих сотрудников. Декларационная кампания ежегодно становится откровением для всех, кто получил побочные доходы, а также нотариусов, адвокатов, самозанятых граждан (тех, кто осуществлял в прошедшем году услуги частным порядком, не имея официального рабочего места и не будучи зарегистрированным, например, в качестве ИП).

Подача деклараций о доходах также стала привычным мероприятием для государственных и муниципальных служащих, военных, сотрудников полиции, налоговой инспекции, таможни и т.д. Хотя налоги данной категории лиц уже уплачены в бюджет, в налоговой декларации они актуализируют данные о своем имуществе, счетах в банках и имуществе своих родственников. Разумеется, декларационная кампания о доходах – хороший шанс получить социальные налоговые вычеты – за лечение себя и своих близких, за обучение детей, а также имущественный вычет в счет приобретение жилья, в том числе в ипотеку. Но это бонус, а не обязанность.

Ждут с нетерпением

Итак, перечислим тех граждан, появления которых в 2018 году с декларацией о доходах в налоговых инспекциях ждут в первую очередь. Они потенциально еще только должны заплатить налог со своих доходов за прошлый год.

Это приморцы, получившие в 2017 году:

• доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей);

• доходы от продажи любого имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг,

• доходы от продажи долей в уставном капитале; • доходы в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;

• доходы в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками);

• иные доходы, налог с которых не удержан, следует задекларировать свои доходы.

Как отмечают в пресс-службе УФНС России по Приморскому краю, представить налоговую декларацию за 2017 год в налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) необходимо не позднее 3 мая 2018 года лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи). Также заполнить и направить декларацию в налоговый орган можно на сайте ФНС России в Личном кабинете физического лица, подписав ее усиленной неквалифицированной подписью.

Работа инспекции продолжится в выходные

Для удобства налогоплательщиков в налоговых инспекциях края, помимо основного рабочего дня, прием налоговых деклараций осуществляется каждый вторник, четверг до 20 часов и вторая и четвертая субботы месяца с 10 до 15 часов. В апреле прием налогоплательщиков будет осуществляться: в рабочие дни с 9-00 до 20-00, по субботам с 10-00 до 15-00 часов.

Декларация с «интерфейсом»

В связи с изменениями налогового законодательства, приказом ФНС России от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@ внесены изменения в форму налоговой декларации на доходы физических лиц за 2017 год. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2017 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017», которая доступна на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru (Главная страница / Программные средства / Программные средства для физических лиц).

Кроме того, для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими доходов, а также получения налоговых вычетов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации. Функциональные возможности программы позволяют также в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» подписанную электронной подписью декларацию направить в налоговый орган в электронной форме, экономя свое время.

В Управление ФНС России по Приморскому краю отмечают, что исчисленная по декларации за 2017 год сумма налога на доходы физических лиц должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 16 июля 2018 года. Нарушение срока представления налоговой декларации на основании статьи 119 Налогового Кодекса РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% от не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

И за вычетами приходите

Физические лица, желающие получить социальные и имущественные налоговые вычеты вправе представить налоговую декларацию в случаях, если в отчетном периоде (календарном году) суммы денежных средств направлялись, в частности:

• в виде благотворительных пожертвований;

• на образование (свое или своих детей);

• на лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей);

• в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, а также взносов в соответствии с законодательством о государственной поддержке формирования пенсионных накоплений;

• кто платит страховые взносы по договору (договорам) добровольного страхования жизни, заключенному (заключенным) со страховой организацией на срок не менее пяти лет;

• приобретение (новое строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них.

Для граждан, представляющих декларацию по собственной инициативе для получения полного или частичного возврата сумм налога на доходы физических лиц в связи с использованием своего права на получение имущественных и социальных вычетов, срок представления декларации по НДФЛ не ограничен. То есть представить декларацию в связи с получением налоговых вычетов можно в любое время в течение трех лет, следующих за отчетным годом.

"Золотой Рог", Владивосток