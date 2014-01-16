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Дорогой на Находку в Приморье заинтересовался РФПИ

16 Января 2014, 17:01 | Приморье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может принять участие в проекте строительства автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморье.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, в конце прошлого года госконтракт на участок этой дороги стоимостью 7,2 млрд рублей получило ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ОАО "Мостотрест"). Компания проведет реконструкцию существующей дороги, включая строительство ряда инженерных сооружений: путепроводов, мостов и транспортных развязок. Работы по проекту планируется завершить в первом квартале 2016 года.

РФПИ может поучаствовать в финансировании строительства других участков трассы, входящей в международный транспортный коридор "Приморье-1", отмечается в сообщении фонда.

В сумме в инфраструктурные объекты Дальнего Востока РФПИ может вложить в 2014 года около 20 млрд рублей. Помимо дороги на Находку, среди потенциальных проектов фонда строительство железнодорожного моста через Амур на участке российско-китайской границы, строительство автомобильного моста через Лену в Якутске, инвестиции в развитие аэропортов Владивостока и Хабаровска.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: финансирование  дороги  РФПИ  строительство 






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Комментарии

  • Псевдон07:57, 21.01.2014#

    У девки изображённой на фото, хороший бизнесс:)

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