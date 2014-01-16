Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дорогой на Находку в Приморье заинтересовался РФПИ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может принять участие в проекте строительства автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморье.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, в конце прошлого года госконтракт на участок этой дороги стоимостью 7,2 млрд рублей получило ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ОАО "Мостотрест"). Компания проведет реконструкцию существующей дороги, включая строительство ряда инженерных сооружений: путепроводов, мостов и транспортных развязок. Работы по проекту планируется завершить в первом квартале 2016 года.
РФПИ может поучаствовать в финансировании строительства других участков трассы, входящей в международный транспортный коридор "Приморье-1", отмечается в сообщении фонда.
В сумме в инфраструктурные объекты Дальнего Востока РФПИ может вложить в 2014 года около 20 млрд рублей. Помимо дороги на Находку, среди потенциальных проектов фонда строительство железнодорожного моста через Амур на участке российско-китайской границы, строительство автомобильного моста через Лену в Якутске, инвестиции в развитие аэропортов Владивостока и Хабаровска.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
У девки изображённой на фото, хороший бизнесс:)