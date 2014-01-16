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Рабочая группа займется распределением налогов в Приморье
В Приморье будет создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос перераспределения налоговых поступлений в бюджеты городских округов. Соответствующее решение было принято сегодня, 15 января, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания региона.
По словам председателя Думы Дальнереченского городского округа Михаила Филипенко, доходы муниципалитетов уменьшаются и их недостаточно для решения вопросов местного самоуправления.
«Запланированные доходы 2014 года не позволяют нам выполнять полномочия местного самоуправления в полном объеме. Без финансирования остаются вопросы, требующие незамедлительного решения», - считает он.
Председатель Думы Дальнереченска попросил депутатов рассмотреть возможность зачисления в бюджеты городов Приморья поступлений от налога на имущество организаций и транспортного налога.
Краевые законодатели сошлись во мнении, что вопрос требует проработки. На заседании было принято решение создать рабочую группу, которая займется этим вопросом.
Решение поддержала директор департамента финансов Приморья Татьяна Казанцева, и выразила готовность принять участие в ее деятельности. «В состав рабочей группы войдут депутаты, краевая и местная власти. Вместе будем искать пути повышения наполняемости местных бюджетов и оптимизации расходов», - сообщила Татьяна Казанцева.
Также она отметила, что за последние годы доходы местных бюджетов Приморского края выросли. «Так, в Дальнереченске доходы выросли в 1,9 раза: с 282,7 миллиона рублей до 548,7 миллиона рублей. Кроме этого, в 2013 году по сравнению с 2012 округу на оказание финансовой помощи из средств краевого бюджета распределено на 67 миллионов больше», - сообщила директор департамента.
Татьяна Казанцева напомнила, что серьезные полномочия по здравоохранению и образованию переданы на исполнение региональным органам, что также облегчило нагрузку на бюджеты муниципалитетов края.
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