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Софинансирование пенсий продолжается
Участники Программы государственного софинансирования пенсий могут внести дополнительные страховые взносы в ПФР до конца года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
От 2 до 12 тысяч рублей можно направить на накопительную часть пенсии, таким правом наделены все участники Программы софинансирования пенсий (далее – Программа). Возможность вступления в программу «тысяча на тысячу» была ограничена 1 октября 2013 года. Кстати, сделать первый взнос для «активации» Программы необходимо было по 31 января 2015 года, после этой даты впервые уплаченные дополнительные страховые взносы не подлежат софинансированию государством (ред. «ЗР»).
По словам руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидии СМЫЧЕНКО, чтобы получить государственное софинансирование пенсионных накоплений в 2017 году, необходимо до 26 декабря 2016 года (во избежание проблем при перечислении взносов кредитной организацией в текущем календарном году) сделать взнос в размере от 2 000 до 12 000 рублей. В этом случае государство удвоит ваш взнос – внесет на ваш «пенсионный» счет аналогичную сумму. Взносы менее 2 тысяч рублей и суммы, превышающие 12 тыс. рублей, не удваиваются.
Средства на накопительную пенсию в рамках Программы можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги через кредитную организацию, либо через своего работодателя (для граждан, которые написали заявление в бухгалтерии об удержании дополнительных страховых взносов из заработной платы).
Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках Программы с реквизитами отделений Сбербанка можно найти на сайте Пенсионного фонда. При этом ПФР просит внимательно заполнять платежные документы и проверять правильность указания всех реквизитов в платежных документах (фамилия, имя, отчество, номер индивидуального лицевого счета) при совершении платежа. Отсутствие номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в платежных документах делает практически невозможным разнесение взносов участников Программы государственного софинансирования по их лицевым счетам.
Для исключения ошибок при самостоятельном заполнении платежных документов Отделение рекомендует для уплаты взносов получить в территориальном органе ПФР по месту жительства квитанцию со «штрих-кодом» многоразового использования.
На сегодняшний день участниками Программы в Приморском крае являются более 48 тысяч человек. В этом году они уже заплатили более 118 млн рублей дополнительных страховых взносов.
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