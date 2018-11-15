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ВТБ незначительно повысил ставку по ипотеке

15 Ноября 2018, 14:45 | Приморье

ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Повышение коснется тех кредитов, заявки на которые приняты банком с 6 ноября. После повышения ставок кредит на покупку недвижимости по стандартным программам доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования.

Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов Группы ВТБ - 9,4%, для других групп клиентов - 9,7%. Ставка по программе «Военная ипотека» остается без изменений и по-прежнему составляет 9,3% годовых.

До этого, 30 октября, поднял ставки по ипотеке на 0,5 п. п. Газпромбанк. Также ставки повысили ДОМ.РФ, Сбербанк и ряд других российских банков. Повышение составило от 0,4 до 1 процентного пункта.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ВТБ  ипотека 



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