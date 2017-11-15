Приморские пенсионеры самые продвинутые интернет-пользователи в России

Приморский пенсионер стал победителем Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету», сообщает Деловая газета "Золотой Рог.

64-летний житель г. Уссурийска Михаил Житников победил в одной из номинаций Третьего Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2017».

Как отмечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, всего в конкурсе, организованном Пенсионным фондом РФ совместно с компанией «Ростелеком», приняли участие более 3 000 представителей старшего поколения из 76 регионов Российской Федерации. Победители были определены в 5 номинациях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет–работодатель». «Интернет-краевед» и «Интернет-путешественник».

По словам Михаила Владимировича, о конкурсе он узнал от местного отделения «Союза пенсионеров России» в г. Уссурийске. Номинацию «Интернет-путешественник» выбрал неслучайно, так как сам любит путешествовать и снимать фильмы о своих путешествиях. Дважды участвовал в городских конкурсах «Туристские хроники». С помощью интернета он оформляет все путешествия для себя и своих близких, и технику для съемки фильмов и видеоклипов тоже приобрел через интернет. «Теперь все значимые для меня и моих близких мероприятия снимаю на видео, оформляю фильмом или слайдами с наложением музыкального сопровождения или комментариями. Жизнь моего внука от рождения и до сегодняшнего дня запечатлена и надежно хранится на внешнем жёстком диске», - отметил Михаил Владимирович в своей работе.

Награждение победителей состоялось 2 ноября 2017 года на фестивале высоких технологий Russian Internet Week (RIW 2017) в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. Конкурс проводится уже в 3-й раз, привлекая все больше представителей старшего поколения. В этом году на него подали заявки более 50 приморцев. Наиболее популярной стала номинация «Мои интернет-достижения». В своих работах приморские пенсионеры рассказали о том, как интернет помогает им в жизни – вести бизнес, общаться с родственниками и друзьями, заниматься творчеством, читать книги и многое-многое другое. Все работы и итоги конкурса размещены на портале Азбукаинтернета.рф