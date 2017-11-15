Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские пенсионеры самые продвинутые интернет-пользователи в России
Приморский пенсионер стал победителем Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету», сообщает Деловая газета "Золотой Рог.
64-летний житель г. Уссурийска Михаил Житников победил в одной из номинаций Третьего Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2017».
Как отмечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, всего в конкурсе, организованном Пенсионным фондом РФ совместно с компанией «Ростелеком», приняли участие более 3 000 представителей старшего поколения из 76 регионов Российской Федерации. Победители были определены в 5 номинациях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет–работодатель». «Интернет-краевед» и «Интернет-путешественник».
По словам Михаила Владимировича, о конкурсе он узнал от местного отделения «Союза пенсионеров России» в г. Уссурийске. Номинацию «Интернет-путешественник» выбрал неслучайно, так как сам любит путешествовать и снимать фильмы о своих путешествиях. Дважды участвовал в городских конкурсах «Туристские хроники». С помощью интернета он оформляет все путешествия для себя и своих близких, и технику для съемки фильмов и видеоклипов тоже приобрел через интернет. «Теперь все значимые для меня и моих близких мероприятия снимаю на видео, оформляю фильмом или слайдами с наложением музыкального сопровождения или комментариями. Жизнь моего внука от рождения и до сегодняшнего дня запечатлена и надежно хранится на внешнем жёстком диске», - отметил Михаил Владимирович в своей работе.
Награждение победителей состоялось 2 ноября 2017 года на фестивале высоких технологий Russian Internet Week (RIW 2017) в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. Конкурс проводится уже в 3-й раз, привлекая все больше представителей старшего поколения. В этом году на него подали заявки более 50 приморцев. Наиболее популярной стала номинация «Мои интернет-достижения». В своих работах приморские пенсионеры рассказали о том, как интернет помогает им в жизни – вести бизнес, общаться с родственниками и друзьями, заниматься творчеством, читать книги и многое-многое другое. Все работы и итоги конкурса размещены на портале Азбукаинтернета.рф
Новости тематики
Новости раздела
- Приморские пенсионеры самые продвинутые интернет-пользователи в России
- Приморские компании разоряются реже других
- "Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар
- Имущественные налоги на повестке дня
- В России появятся пайщики-рантье
- Охотники за биткоинами не дают спокойно спать владивостокцам
- Замахнулись на два миллиона
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
- Пенсию можно по-прежнему софинансировать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- Падь начала оправдывать название
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- В Приморье диких зверей "вызвали" на прием к врачу
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- На "Днях Дальнего Востока" в Москве в павильоне Приморья будет специальная переговорная комната
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Игорь Пушкарев будет наблюдать за выборами преемника из СИЗО