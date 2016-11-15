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Сбербанк запускает новогоднюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам

15 Ноября 2016, 13:40 | Приморье

Акция продлится по 31 января 2017 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 п.п. Ставки одинаковы для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк .

Процентные ставки в рамках акции по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% и 16,9% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения целевого использования кредита. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей, срок кредитования – до 5 лет.

«Мы установили одинаковые ставки для всех категорий клиентов – и для тех, кто получает зарплату на счета Сбербанка, и для новых клиентов, – комментирует директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Последний раз мы вводили фиксированные ставки по потребительским кредитам, выданным на срок до 12 месяцев, в конце 2013 года. Акция имела огромный успех – объем выданных  кредитов увеличился в 1,6 раз по сравнению аналогичным периодом 2012 года. Мы рассчитываем и в  этом году значительно нарастить выдачи, благодаря запуску акции».

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а  предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  кредиты 



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