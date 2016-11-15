Сбербанк запускает новогоднюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам

Акция продлится по 31 января 2017 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 п.п. Ставки одинаковы для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк .

Процентные ставки в рамках акции по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% и 16,9% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения целевого использования кредита. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей, срок кредитования – до 5 лет.

«Мы установили одинаковые ставки для всех категорий клиентов – и для тех, кто получает зарплату на счета Сбербанка, и для новых клиентов, – комментирует директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Последний раз мы вводили фиксированные ставки по потребительским кредитам, выданным на срок до 12 месяцев, в конце 2013 года. Акция имела огромный успех – объем выданных кредитов увеличился в 1,6 раз по сравнению аналогичным периодом 2012 года. Мы рассчитываем и в этом году значительно нарастить выдачи, благодаря запуску акции».

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.