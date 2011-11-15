Приморскстат заглянул в кошельки жителей Приморского края

В Приморском крае за десять месяцев текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения (определяются исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) незначительно превысили (на 0,4 процентного пункта) уровень соответствующего периода прошлого года, сообщает Приморскстат.

Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края в виде заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, пенсии и социальной помощи, доходов от собственности и процентов по вкладам в расчете на душу населения сложился около 17,4 тысячи рублей в месяц.

Более двух третей своих доходов население края потратило на покупку товаров и оплату услуг. На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 10% своих доходов. Доля доходов, направляемых на увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) составила 13% и была ниже уровня прошлого года.

Динамика остатка привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) в кредитных организациях, их филиалах и операционных офисах в январе-октябре 2011 года носила неустойчивый характер. На начало октября остатки привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края составили 123,1 млрд рублей.