www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Приморскстат заглянул в кошельки жителей Приморского края

15 Ноября 2011, 16:14 | Приморье

В Приморском крае за десять месяцев текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения (определяются исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) незначительно превысили (на 0,4 процентного пункта) уровень соответствующего периода прошлого года, сообщает Приморскстат.

Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края в виде заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, пенсии и социальной помощи, доходов от собственности и процентов по вкладам в расчете на душу населения сложился около 17,4 тысячи рублей в месяц.

Более двух третей своих доходов население края потратило на покупку товаров и оплату услуг. На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 10% своих доходов. Доля доходов, направляемых на увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) составила 13% и была ниже уровня прошлого года.

Динамика остатка привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) в кредитных организациях, их филиалах и операционных офисах в январе-октябре 2011 года носила неустойчивый характер. На начало октября остатки привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края составили 123,1 млрд рублей.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru