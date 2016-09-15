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Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам

15 Сентября 2016, 15:20 | Приморье

Филиалы ведущих банков в Приморье предоставят отсрочку по платежам, спишут пени и штрафы по задолженностям по кредитам, образовавшимся у жителей территорий края из-за наводнения в результате тайфуна «Лайонрок». Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, такое решение поддержали Сбербанк России, Росбанк, Примсоцбанк, Россельхозбанк, Дальневосточный банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Восточный, ВТБ 24 и другие.

«Краевой центр гигиены и эпидемиологии организует сбор информации о потребителях, у которых нет возможности исполнить свои обязательства перед кредитными организациями в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой они оказались. Для этого клиентам необходимо предоставить в банк справку от администрации муниципального образования о том, что он признан пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», – рассказали специалисты.

Кредитные организации предоставят в центр гигиены и эпидемиологии свои предложения по программе реструктуризации, а также определят перечень документов для оформления соответствующего соглашения с кредитором.

Так, Сбербанк уже разработал и внедрил схему по реструктуризации кредитной задолженности для клиентов, пострадавших в результате наводнения в Приморском крае. Все клиенты Сбербанка, попавшие в тяжелую ситуацию в связи с паводком, могут получить отсрочку по выплате основного долга и/или процентов, с пролонгацией договора на соответствующий срок. Также для них будут отменены штрафы и пени.

Для тех, кто из-за наводнения не смог своевременно внести платеж по кредиту, банк также предусмотрел возможность отмены начисленных неустоек.

«Чтобы получить отсрочку, клиентам необходимо обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с заявлением и паспортом. Необходимое условие для реструктуризации задолженности – положительная кредитная история, то есть своевременное внесение платежей по кредиту до введения режима ЧС», – сообщили сотрудники Сбербанка.

Представители банка добавили, что каждое обращение от жителей пострадавших районов Приморья будет рассматриваться индивидуально и в максимально сжатые сроки.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кредит  штраф  Тайфун  банк  пеня 



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Комментарии

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