Малоэтажку в кредит приморцы строить не торопятся

Несмотря на выделение земли многодетным семьям, говорить о массовом спросе на данный вид кредитования не приходится – строительство собственного дома в настоящий момент для многих остается роскошью. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Так, Сбербанк возобновил прием заявок по жилищному кредиту «Строительство жилого дома» с 29 мая 2015 года. С этого времени в крае принято более 100 заявок. «Ипотека на индивидуальное жилищное строительство загородной недвижимости, традиционно, менее востребована, чем на покупку квартиры. Однако кредит позволяет получить необходимые средства, как на строительство жилого дома на собственном участке, так и на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка», - прокомментировала начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КОРОЛЕВА.

В ВТБ24 кредитование индивидуального жилищного строительства возможно по стандартным программам потребительского кредитования. Заемщик может взять необходимую сумму в качестве беззалогового потребительского кредита для строительства собственного дома. «Программы же ипотечного кредитования предусматривают наличие залога в виде приобретаемой недвижимости, поэтому индивидуальное жилищное строительство не подходит к требованиям ипотечных программ банка ВТБ24», - отметила управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморье Людмила УЛАНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.