www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Малоэтажку в кредит приморцы строить не торопятся

15 Августа 2015, 09:00 | Приморье

Несмотря на выделение земли многодетным семьям, говорить о массовом спросе на данный вид кредитования не приходится – строительство собственного дома в настоящий момент для многих остается роскошью. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Так, Сбербанк возобновил прием заявок по жилищному кредиту «Строительство жилого дома» с 29 мая 2015 года. С этого времени в крае принято более 100 заявок. «Ипотека на индивидуальное жилищное строительство загородной недвижимости, традиционно, менее востребована, чем на покупку квартиры. Однако кредит позволяет получить необходимые средства, как на строительство жилого дома на собственном участке, так и на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка», - прокомментировала начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КОРОЛЕВА.

В ВТБ24 кредитование индивидуального жилищного строительства возможно по стандартным программам потребительского кредитования. Заемщик может взять необходимую сумму в качестве беззалогового потребительского кредита для строительства собственного дома. «Программы же ипотечного кредитования предусматривают наличие залога в виде приобретаемой недвижимости, поэтому индивидуальное жилищное строительство не подходит к требованиям ипотечных программ банка ВТБ24», - отметила управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморье Людмила УЛАНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: банк  кредит 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:36, 16.08.2015#

    Просто интересно, сколько должен зарабатывать папа, чтобы хватало на прокорм и воспитание трех детей, содержание себя, жены и выплату ипотеки в течение ну хотя бы 8-ми лет? Восхищаюсь креативностью придумщиков из правительства.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru