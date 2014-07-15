Виктор Рудько-Силиванов: Основы банковской системы были заложены в июле 1990 года

Двадцать четыре года назад, 13 июля 1990 года Верховный совет РСФСР принял Постановление «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики», которое определило современный статус Центробанка и положило начало двухуровневой банковской системе России.

«Золотой Рог» пообщался с человеком, который подготовил постановление и сыграл ключевую роль в становлении банковской системы Приморья и России, - начальником Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю Виктором РУДЬКО-СИЛИВАНОВЫМ.

- Виктор Владимирович, возглавив Приморскую краевую контору Госбанка летом 1987 года, вы оказались в эпицентре коренных преобразований в отечественной экономике, стояли у истоков становления новой банковской системы страны. Какими были ощущения?

- Еще в конце 1986 года руководство страны взяло курс на построение эффективной экономики, непременным условием которого стало осуществление радикальной реформы управления и всего хозяйственного механизма. Главная ставка была сделана на полный хозяйственный расчет, самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление предприятий всех отраслей экономики. Особое значение придавалось перестройке финансово-кредитной системы страны. Я возглавил Приморскую краевую контору Госбанка 2 июля 1987 года, а 17 июля было принято постановление Центрального комитета Коммунистической партии СССР (ЦК КПСС) и Совета Министров «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики».

В результате были образованы новые государственные специализированные банки с учетом особенностей сфер их деятельности в народном хозяйстве. В конце 1987 года из состава Приморской краевой конторы выделились филиалы специализированных банков - таких как Агропромбанк СССР, Промстройбанк СССР, Жилсоцбанк СССР. Они и должны были обеспечить кредитно-расчетное обслуживание экономики края.

- Пытались как-то повлиять на происходящее в пределах своих полномочий?

- Я, как и все неравнодушные граждане, пытался повлиять на ход событий. Это нашло отражение в моих критических статьях, опубликованных в главной на тот момент газете страны. 7 декабря 1988 года в газете «Правда» на второй странице появилась статья «На всякого мудреца... (У семи банковских нянек дитя осталось без глазу)». 29 июня 1989 года в том же издании была напечатана вторая статья «Аппарат для...». Третья статья «Вода воду не давит» должна была выйти 15 марта 1990 года, но в это время отдел экономики газеты возглавил Егор ГАЙДАР, и материал не был опубликован. Хотя его предшественник ПАРФЕНОВ уже успел подписать гранки. Статьи были своевременными и получили серьезный резонанс. Они повлияли на оценку реформирования банковской системы страны и выявили очевидность пересмотра ее осуществления.

- В своих статьях вы как раз говорили о необходимости создания двухуровневой банковской системы, которая отвечает потребностям развития товарно-денежных отношений, рынка: национальный банк и коммерческие банки. При этом Госбанк получал статус единого эмиссионного, кредитно-расчетного и кассового центра страны. Однако правительство пыталось сохранить централизованный контроль за финансами…

- 1988-1989 гг. - достаточно сложный период в экономической жизни СССР. Вместо реальных преобразований всего хозяйственного механизма были предприняты попытки изменить только оплату труда, схему распределения дохода предприятий и частично модифицировать планирование. В этих условиях предприятия, перешедшие на хозрасчет, без труда увеличили заработную плату за счет повышения оптовых цен, производства выгодной, прибыльной продукции, введения льготных нормативов оплаты труда. Распределительный механизм позволил увеличить доход, прибыль, фонд оплаты, не наращивая объемов и производительности труда, не улучшая качества продукции, не снижая издержек.

Наблюдалось увеличение разрыва между денежными доходами и расходами населения, значительными темпами росло незавершенное производство, эффективность общественного производства падала. В 1988-1989 гг. эти показатели резко ухудшились. Сигналы о нарушении сроков выплаты заработной платы поступали в вышестоящие органы по всей стране. Приморский край не был исключением.

На счетах у предприятий не было средств. Платежеспособный спрос приморцев в начале 1989 года составлял 2,3 млрд рублей, при этом, согласно данным НИИ Минторга СССР, лишь 25% вкладов населения были предназначены для последующей реализации, а остальные 75% возникли в результате дефицита и диспропорции в экономике. Дефицит баланса денежных доходов и расходов в крае составил 55 млн рублей. Одной из причин являлось опережение темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительности труда. В 1988 году темпы роста заработной платы в 3 раза превышали темпы роста производительности, из-за чего выплата заработка превысила запланированный баланс денежных доходов и расходов на 82 млн рублей. За период с 1986 по 1988 год «лишней» зарплаты было выплачено на сумму 170 млн рублей. То есть фактически происходило «самопоедание», и заработать деньги было легче, чем их потратить.

Надо отметить, что постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 15.03.1989 г. № 231 «О мерах по финансовому оздоровлению экономики и укреплению денежного обращения в стране в 1989-1990 годах и в тринадцатой пятилетке» на банки была возложена обязанность поквартального контроля за соблюдением соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы. Банки анализировали плановые документы предприятий и в случае диспропорции предлагали устранить ее, а до тех пор не выдавали зарплату либо выдавали ее в пределах нормативного соотношения. Следует особо подчеркнуть, что в этой экстремальной ситуации случаев задержки зарплаты по вине банков не было - Приморская краевая контора Госбанка в это сложное время самолетами доставляла в регион наличность, чтобы своевременно обеспечить приморские банки средствами для выплаты заработной платы работникам предприятий, имеющих денежные средства на счетах.

- Какие еще законодательные меры принимались в этот период?

- Значимым событием в экономической жизни страны стал закон «О кооперации в СССР», принятый 26 мая 1988 года. Он дал мощный стимул развитию коммерческого банковского дела. Кооперативы получили полную хозяйственную самостоятельность при организации производства, оплате труда, реализации продукции, распределении прибыли. Происходило массовое образование кооперативов, чаще всего путем выделения на самостоятельный баланс структурных подразделений крупных государственных заводов, фабрик и строительных организаций.

Союзы кооперативов получили право создавать хозрасчетные отраслевые и территориальные кооперативные банки. По существу, они являлись разновидностью коммерческих банков и отличались, прежде всего, величиной уставного капитала, а также организовывались преимущественно для обслуживания кооперативов. Если коммерческий банк должен был иметь уставный фонд не менее 5 млн рублей, то кооперативный - 0,5 млн руб. При этом устав банка в обязательном порядке регистрировался в Государственном банке СССР. Практически сразу после принятия закона начали создаваться новые банки. Число их стремительно росло.

В ноябре 1988 года у нас появился первый коммерческий банк - Приморский территориальный кооперативный банк. Он, кстати, функционирует до сих пор, но уже как Приморский территориальный коммерческий банк, имеющий лицензию Банка России от 13.12.1991 г. за номером 21. Сегодня этот банк возглавляет Дмитрий ГРИЦАЙ.

В апреле 1989 года в Приморском крае появился коммерческий Востокинвестбанк. Банки создавались предприятиями в альтернативу спецбанкам, так как качество обслуживания у них было лучше, чем они привыкли обслуживаться в Госбанке. Мы старались обеспечить конкуренцию в банковском секторе, имея в виду улучшение обслуживания и снижение процентных ставок по кредитам.

- Сегодня на базе Центрального банка фактически создан мегарегулятор, который осуществляет надзор не только за банками, но и за фондовым рынком, деятельностью товарных бирж, страховой, микрофинансовой деятельностью, кредитной кооперацией, деятельностью брокеров и биржевых посредников. Центральный банк осуществляет надзорные функции в области аккумулирования и вложения средств, поступающих из пенсионных фондов. Предполагали вы такое развитие событий, стараясь совершенствовать существующую банковскую систему в конце 80-х?

- На всех исторических этапах функционирование и задачи Центрального банка отвечают потребностям экономического развития государства. В период Перестройки государственный банк остро нуждался в реформировании, для того чтобы отвечать новым задачам рыночной экономики, и эти кардинальные изменения он успешно осуществил за достаточно короткое время - в 90-х Центральный банк Российской Федерации уже полноценно выполнял функции регулятора банковской системы наряду с центральными банками ведущих мировых держав.

Сегодня ситуация в экономике создает многочисленные вызовы для банковской системы. Наряду с традиционными для банков рисками (кредитными, управленческими, операционными и т.д.) появились и новые риски, в том числе связанные с высоким уровнем неопределенности в текущей геополитической ситуации. Тем не менее за годы работы Банка России банковский сектор страны превратился в упорядоченную и достаточно стабильную систему, способную успешно противостоять кризисным явлениям. Несмотря на непростой макроэкономический фон, в нынешнем году сохраняется высокая динамика развития российского банковского сектора, в основе которой лежит рост кредитования. Прирост активов, кредитов экономике, капитала банков по-прежнему существенно опережает прирост ВВП. Нормализуется динамика потребительского кредитования - она становится более сбалансированной. Это происходит и благодаря регулятивным мерам, принятым Центральным банком, и в силу более осмотрительной политики самих банков.

А вот финансовый рынок в России еще достаточно слабо развит, и здесь свою роль сыграют функции Банка России как мегарегулятора. Основной его целью на ближайшие годы будет являться внедрение единых регулятивных требований для финансового рынка, безусловно, с учетом его особенностей. Для этого потребуется довести качество регулирования и надзора за небанковскими финансовыми организациями до уровня, который уже есть в банковском секторе. При этом особое внимание Центральный банк будет уделять защите прав потребителей финансовых услуг - это очень важное направление нашей работы.

Сегодня, как и более двадцати лет назад, основными целями деятельности Банка России являются защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, гарантирование эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы страны. Из года в год Центральный банк проводит взвешенную политику, направленную на обеспечение развития экономики государства, ее стабильности и конкурентоспособности. В настоящее время есть все основания считать, что целевые ориентиры, определенные главным банком страны на сегодняшний день, как и в предыдущие годы, будут достигнуты.

И, повторюсь, важно помнить, что основы успешного функционирования Центрального банка Российской Федерации, его результативной деятельности во благо экономики государства были заложены в историческом июле 1990 года, когда Верховный совет РСФСР принял судьбоносное постановление «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.