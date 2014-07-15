Банк "Приморье" начал реализацию собственных векселей

Банк «Приморье» приступает к реализации собственной вексельной программы. Клиенты смогут приобрести в банке простые дисконтные векселя, номинированные в рублях, долларах США и в евро со следующими сроками оплаты: «по предъявлению, но не ранее указанной даты», «на определенную дату».

Как отмечает начальник отдела портфельных инвестиций казначейства Финансового департамента ОАО АКБ «Приморье» Дмитрий КОПЫЛОВ, вексель выгодно отличается от депозита тем, что одновременно сочетает в себе функции надежного накопительного и расчетного финансового инструмента. Его можно рассматривать и как способ размещения средств, и как инструмент для расчетов (вексель можно продать, рассчитаться за поставленную продукцию, передать в залог).

Стоит отметить, что Банк «Приморье» предлагает выгодные ставки как по векселям, которые приобретаются для инвестирования, так и по векселям, которые приобретаются для последующих расчетов. Так, максимальная ставка для инвестиционного векселя в рублях составляет 9,75% при сроке реализации векселя от 361 до 365 дней. На этот же срок максимальная ставка по рублевым векселям, которые приобретаются для последующих расчетов, составит 5,5%.

Для клиентов, приобретающих вексель для сбережения денежных средств, Банк «Приморье» выписывает собственные векселя на срок от 91 дня до одного года. Клиентам, приобретающим вексель для расчетов, векселя выписываются на срок от 31 дня до года. Минимальная сумма приобретения векселя - 2 млн рублей либо эквивалентная сумма в долларах США или евро.

- При приобретении векселя важно понимать, что в тех случаях, когда клиенту необходимо будет получить деньги до наступления срока платежа, банк сможет досрочно учесть вексель, - уточняет Дмитрий Копылов. - В таком случае стоимость, по которой Банк «Приморье» выкупает вексель, будет зависеть от ставки досрочного учета, устанавливаемой индивидуально для каждого случая досрочного учета. Уникальность нашей услуги досрочного учета в том, что мы котируем выданные векселя каждый день, хотя это не является обязательством банка по вексельному законодательству.

Банк «Приморье» предлагает клиентам широкий спектр операций с векселями: выдача векселя; оплата векселя (после наступления срока оплаты и до срока оплаты), новация векселя (замена векселя, выданного Банком, на векселя с меньшим номиналом после наступления срока платежа по векселю), хранение векселя и подтверждение выпуска векселя.

Подробную информацию об индикативных ставках по векселям Банка «Приморье», необходимых документах для приобретения векселя можно узнать на сайте www.primbank.ru либо в отделе портфельных инвестиций ОАО АКБ «Приморье» по тел.: (423) 222-87-52, 220-88-00 (288), 220-52-47, 220-88-00 (318).

Средства физических лиц, направленные на приобретение векселей, не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ОАО АКБ «Приморье», Генеральная лицензия № 3001 от 31.08.2012. На правах рекламы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.